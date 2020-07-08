2020-07-07T22:07:05+03:00
Звезды

Не тень отца Райкина

Константину Райкину - 70 лет
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В фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» герой Райкина ни со своими, ни с чужими... Фото: Кадр из фильма.В фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» герой Райкина ни со своими, ни с чужими... Фото: Кадр из фильма.
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Для советских людей его отец Аркадий Исаакович входил в пантеон полубогов. И детям таких людей редко удавалось избавиться от снисходительного отношения, мол, не дотянул до предка. Константин Аркадьевич легко сломал стереотипы. И в кино редкими, но яркими ролями, и взрывным талантом на сцене театров, и в качестве режиссера и директора. Ордена, премии, признание.

Отец Константина Аркадий Исаакович Райкин входил для советских людей в пантеон полубогов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отец Константина Аркадий Исаакович Райкин входил для советских людей в пантеон полубогов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В фильме «Формула любви» Райкин пританцовывает во главе странной группы на фоне филигранного действия, разыгранного мэтрами советского кино. Он там совершенно другой, но совершенно необходимый. Его карьера похожа на эту роль. Он всегда заметен, необходим, но совсем не такой, как все. Другой, талантливый и незабываемый. С днем рождения, Константин Аркадьевич!

ИСТОЧНИК KP.RU

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