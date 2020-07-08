Без «пилы» виноватые

Бывший сотрудник Института органической химии РАН и ныне, если верить информации из открытых источников, технический переводчик, известный в оппозиционной среде как «независимый аналитик и математик», Сергей Шпилькин уже на протяжении 13 лет регулярно, по итогам каждых значимых для нашей страны электоральных процессов, публикует статьи с однотипным выводом о масштабной фальсификации результатов в пользу «партии власти».

Не обошел вниманием эксперт и прошедшее голосование за конституционные поправки. Общий вывод Сергея Шпилькина: «Результаты «референдума» на значительной (видимо, большей) части участков страны нарисованы». Его адепт Александр Киреев в следующей статье в том же издании уточняет: «Из приведенных данных следует, что тотальный объем фальсификаций был около 20 миллионов голосов, что является рекордом не только для России, но, вероятно, и для любых соревновательных выборов в мировой истории».

На чем же основан метод Шпилькина? В отличие от всех других «критиков режима» - на т. н. «математическом подходе». Вернее, на двух графиках.

«Двугорбая Россия»

Согласно первому автор вводит понятие «пилы Чурова» или «двугорбой России».

Если вкратце вывод о фальсификации строится на утверждении, что слева, там, где плавные линии, - «нормальное голосование», а справа, там, где зубчатые, - «фальсификация». Анализируя данный график, автор пишет следующее: «Правая половина графика красиво украшена пиками на явках кратных 5%. Мы давно знаем это явление под именем «пила Чурова» - это последствия административного добрасывания голосов за нужного кандидата на участках, когда заодно рисуют и «красивую» (круглую) явку (заметьте, что в левой части «пилы» практически нет)».

Согласно второму графику слева - «нормальное голосование». Справа - «фальсификация». В качестве обоснования Сергей Шпилькин приводит следующий аргумент: «Первое, что видно, - общий результат находится буквально среди ничего. Реальных участков, которые бы выдали результат и явку, близкие к официальному, мало».

Данная научная (псевдонаучная) теория на самом деле не является доказательством каких-либо «вбросов» или иных манипуляций с итогами голосования. Судите сами.

Кто себе вредит

Сначала про «пилу Чурова». Если бы было так, как написано в статье Сергея Шпилькина, то верхнее, нарисованное да, должно было быть пилой, в то время как нет - более плавной кривой. На деле это не так. Они друг друга повторяют. Это значит, что одновременно подбрасывали не только бюллетени с ответом да, но с ответом нет. Зачем? Кто сам себе вредил? Представить себе ситуацию, при которой некие «злые силы» одновременно подбрасывают и бюллетени с пометками за, и с пометками против, я абсолютно исключаю. Думаю, что со мной согласится любой непредвзятый читатель.

Теперь про второй график Шпилькина

Пунктир - это среднее значение, которое получается при суммировании всего и делении на общее. В целом могут быть ситуации, когда среднее значение будет, как написано в статье Сергея Шпилькина, «среди ничего». Вместе с тем в подобной ситуации необходимо было отразить линии трендов. Вероятно, раз это не сделано, эта линия проходит достаточно близко к указанному перекрестию. Данное перекрестие - не медиана, для которой рассуждения, что она «среди ничего» будут 100%, а среднее. В статье автор сам указывает на два кластера, в которые сгруппированы голоса. Вот среднее и лежит ближе ко второму кластеру, который, судя по картинке, более массовый. Но так как вес первого тоже не маленький, перекрестие и вышло «среди ничего».

Не выдерживает критики

Для визуализации и проверки первого тезиса мы с коллегами провели небольшой эксперимент и нарисовали такой график. Взяли 300 «участков», на которых на общероссийском голосовании проголосовали 65%+-2% за при явке в 42%+-2%. Затем взяли 600 «участков», на которых проголосовали 90%+-2% за при явке в 80%+-2%. Пунктир - линия тренда. Желтая точка - среднее значение. Среднее за получилось 81,63; средняя явка - 67,34. Как видно, точка лежит почти четко на линии тренда.

Таким образом, приведенный выше экспертный анализ свидетельствует: ни один из двух аргументов Сергея Шпилькина на поверку не выдерживает научной критики. Видимо, автору пора прекратить подгонять факты под заранее сформулированные выводы о тотальных фальсификациях и заняться какой-то конструктивной научной деятельностью, не связанной с анализом электоральных процессов. Возможно, по базовой специальности.