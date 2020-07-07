«Миша весь этот месяц не пьет, много курит»: Ефремова до суда близкие окружили заботой

56-летний Михаил Ефремов на домашнем аресте общаться с друзьями не может. Только с ближайшей родней (жена, дети), адвокатом и следователем. В ожидании суда артист уже месяц сидит дома. Ждать осталось недолго – предварительное расследование завершено. После смертельного ДТП, которое совершил Ефремов, друзья общаются с ним через жену Софью Кругликову.

«Сил нет наблюдать, как над ним измываются. В пыль стерли. Зачем ему дальше жить?» - не сдержал сегодня эмоций Иван Охлобыстин. Решение о наказании его другу примет суд. Охлобыстин высказался по поводу обсуждений его близкого друга в соцсетях и СМИ. А сам Ефремов лишен интернета, у него теперь самый дешевый кнопочный сотовый. Пока Ефремов получает поддержку от старших сыновей Николая и Никиты, а также жены, которая периодически привозит пообщаться с отцом дочек. Младшие дети сейчас живут в загородном доме.

«Он дома читает, телевизор смотрит - спортивные каналы и «Культуру». Одно и то же повторяет: «Я должен понести наказание!» Говорил всегда ему, что сначала надо много нюансов установить, после чего суд примет решение», - рассказал kp.ru адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Друзья Ефремова обсуждают, что надежда на условное наказание, пусть небольшая, но все же есть. «Миша ест мало, курит много, не пьет весь месяц», - со слов жены передают друзья. Почти все время проводит в «норе» - там родные называют кабинет Ефремова в его квартире. Здесь много книг, рабочих записей, наброски пьес. Все необходимые лекарства у актера также есть. Михаил Ефремов астматик, кроме того из-за переживаний у него прихватывало сердце, однако обошлось без вызова врача.