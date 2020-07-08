Анна Каренина в юности очень боялась, что ее замуж никто не возьмет.

- Не плачь, Анна, - бывало, утешала ее мать. - Твой поезд еще не пришел.

* * *

Доктоp входит в палату, где лежит молодая женщина.

- Добpое утpо, pаздевайтесь - мне надо вас осмотpеть...

- Hо меня уже осмотpел ваш коллега и сказал, что я в хоpошей фоpме!

- Да-да, он мне так и сказал...

* * *

Лучший ответ на вопрос: «Ну и кто ж тебе в старости подаст стакан воды?» - «Дворецкий».

* * *

- Василий.

- Дети есть?

- Да, сын Василий и дочь Василиса!

- А животные дома есть?

- Кот Васька!

- К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…

* * *

Из инструкции по самообороне: если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное -

не растеряться.

* * *

Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил:

- Мама, а ты понимаешь, что эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?

Мама посмотрела на Вовочку строго:

Как ты можешь так говорить о родном отце?!