Анекдоты: Почему на флаге ЛГБТ нет черного цвета? Что за расизм?
Анна Каренина в юности очень боялась, что ее замуж никто не возьмет.
- Не плачь, Анна, - бывало, утешала ее мать. - Твой поезд еще не пришел.
* * *
Доктоp входит в палату, где лежит молодая женщина.
- Добpое утpо, pаздевайтесь - мне надо вас осмотpеть...
- Hо меня уже осмотpел ваш коллега и сказал, что я в хоpошей фоpме!
- Да-да, он мне так и сказал...
* * *
Лучший ответ на вопрос: «Ну и кто ж тебе в старости подаст стакан воды?» - «Дворецкий».
* * *
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем вас принять на должность креативного менеджера…
* * *
Из инструкции по самообороне: если в темном переулке вы неожиданно получили удар ногой в пах, удар кулаком в живот и удар бейсбольной битой по голове, то самое главное -
не растеряться.
* * *
Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, что эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?
Мама посмотрела на Вовочку строго:
Как ты можешь так говорить о родном отце?!
ИСТОЧНИК KP.RU