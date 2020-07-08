«На кислородных аппаратах»: Заболевшая коронавирусом Анита Цой не может сама дышать

Аниту Цой 30 июня госпитализировали с коронавирусом. Почти неделю 49-летняя певица пролежала в больнице тяжелом состоянии. Но сейчас Аните стало легче, и она вышла на связь с поклонниками. В Инстаграме артистка рассказала, что все еще не может обходиться без кислородных аппаратов. Певица записала видео из больничной палаты и рассказала, как ее лечат.

По словам Аниты ей назначили мощный курс препаратов, переливают плазму, ежедневно ставят капельницы и реабилитируют ее легкие с помощью различных дыхательных аппаратов.

- Когда мне плохо — я не выходила на связь. Сейчас мне лучше — и я сразу проявилась здесь. Хотите посмотреть, как я живу? Вот еду принесли: кашка, маслице, хлебушек, колбаска, яблочки, кофе, - рассказала звезда. - Провожу много времени на разных дыхательных аппаратах. К сожалению, пока не могу без кислорода. Ночью сегодня снова плазму переливали. Зато таблеток сегодня дали в пять раз меньше. Надеюсь, через недельку меня выпишут. Будьте бдительны — коронавирус не дремлет!

Певица проводит много времени на аппаратах дыхания. Фото: кадр видео.

Поклонники в комментариях желают певице скорейшего выздоровления. Анита все еще кашляет, но выглядит уже неплохо. Видимо, артистке вовремя поставили диагноз и своевременно поместили ее в больницу. В противном случае последствия могли бы быть гораздо серьезнее.

Где Анита могла подхватить COVID-19 – неизвестно. С первых дней пандемии певица очень заботилась о своем здоровье. Она сразу же самоизолировалась в загородном доме и требовала от членов семьи неукоснительного соблюдения санитарных норм. Больше всего Анита беспокоилась о пожилых родителях, которые живут вместе с ней. Артистка три месяца провела на самоизоляции, и, казалось, при такой осторожности просто не могла заразиться. Близкие звезды утверждают, что понятия не имеют, как Анита заболела.

Коронавирус не пощадил многих звезд эстрады. Особенно тяжело переболела Надежда Бабкина. Врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Артистка почти три недели провела в больнице.

- Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось: это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать, - рассказывала Бабкина о своей болезни.

Одним из первых в ковидную клинику в Коммунарке попал Лев Лещенко. Переболели коронавирусом певец Стас Михайлов, юмористка Елена Воробей, актриса Алена Бабенко. Сейчас с COVID-19 борется певец Дмитрий Колдун. Артиста госпитализировали в его родной Беларуси - в одну из клиник Минска.