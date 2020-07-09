«Главное – не опускать руки»: Шура рассказал, как ему удалось выжить после четвертой стадии рака

Певец Шура (Александр Медведев) в YouTube-шоу «Почему я» певицы Валерии откровенно рассказал о своей наркозависимости и борьбе с онкологией. Звезда 90-х вспомнил самые тяжелые годы своей жизни, когда он крепко подсел на запрещенные препараты и спускал на них все свои гонорары от выступлений.

В конце 90-х Шура был на пике популярности, но деньги, которые текли к нему рекой, совершенно не пошли ему в прок. Все, что артист зарабатывал, он тратил на наркотики. Он был самым желанным клиентом у наркодилеров, крепко вцепившихся в состоятельного артиста. За одну ночь Шура, по его словам, мог потратить на наркотики от 3 до 10 тысяч долларов.

- Мне надо собаку кормить, а у меня ни доллара в кармане, - рассказал певец Валерии.

Именно в то время, когда он принимал наркотики, Шура узнал об онкологии. В 2004 году врачи обнаружили у него рак яичка, причем на поздней стадии. Сегодня 41-летний артист напрямую связывает свою болезнь с употреблением наркотиков.

- Почему оно и случилось? Что такое рак? Это мы теряем иммунитет до какой-то точки, и он начинает расти, - уверен Александр.

Врачи немедленно назначили артисту операцию по удалению яичка и курс химиотерапии. Тогда же Шура решил завязать с наркотиками. Но наркодилеры не хотели отставать от него даже в больнице – они кидали ему пакетики с дозами в окно палаты. Но певцу в конце концов удалось победить пагубное пристрастие.

- И операция прошла хорошо. Тогда как раз родилась песня «Твори добро». У меня была четвертая стадия, уже и врачи боялись за меня браться, там уже метастазы кругом, но мы все это прошли благодаря Одинцовскому военному госпиталю. В онкологии самое страшное - опустить руки, - говорит артист.

Вместе с Шурой лечение в госпитале в то же время проходили еще 40 пациентов.

- И каждый день я видел, как кого-то увозят вперед ногами, - вспоминает Шура.

Сегодня Шура внимательно следит за тем, что он ест.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По его словам, именно эта печальная картина заставляла его цепляться за жизнь и бороться с болезнью до последнего.

Ранее Шура рассказывал, как он живет после того, как ему удалось излечиться от онкологии.

- Первые 5 лет нужно было ходить к врачам регулярно, но я сходил только один раз, - признался Шура в одном из интервью. - Не порчу здоровье теперь не то что наркотиками, но даже жареной колбасой. Стараюсь держать диету, но, когда выезжаю на гастроли, это непросто. Я сплю не меньше 10 часов, это очень важно, чтобы быть здоровым, а также я регулярно плаваю. Теперь знаю свой организм и тщательно прислушиваюсь к нему, после болезни я осознал, как это важно.