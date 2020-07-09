2020-07-09T02:56:58+03:00
Звезды

«Висла на Паше, ни на секунду не отлипала»: Знакомые Прилучного рассказали, как «папина дочка» Карпович соблазнила его

После развода актер уехал в Крым вместе с детьми и новой возлюбленной
Ирина СУХАНОВА
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Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе отдыхают в Крыму. Фото: Инстаграм.Мирослава Карпович и Павел Прилучный вместе отдыхают в Крыму. Фото: Инстаграм.
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Если раньше поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце еще надеялись, что красивая актерская пара все-таки воссоединится после развода, то теперь их надежды сошли на нет. Папарацци застукали 32-летнего Прилучного в Крыму, где он отдыхает вместе с детьми – 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем - и новой возлюбленной. Очередной избранницей артиста стала 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Влюбленные катаются на яхте, загорают, совершают морские прогулки и кажутся вполне счастливыми.

Как именно начался роман Павла и Мирославы, неизвестно. Но, по словам знакомых Прилучного, эффектная брюнетка крепко вцепилась в него и завоевывала его сердце всеми способами. Мирославу часто видели на съемочной площадке фильма Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада». В картине Павел сыграл главную роль – легендарного летчика Михаила Девятаева, совершившего побег из концлагеря. Фильм должен выйти на экраны в следующем году. Мирослава не упускала случая навестить Прилучного на съемках, несмотря на явное недовольство Бекмамбетова.

- Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен! – рассказал порталу 7days один из членов съемочной группы картины «Фау-2. Побег из ада».

По словам сотрудника, Тимуру Бекмамбетову не очень нравилось присутствие на площадке постороннего человека, пусть и актрисы.

- Постоянно видели на площадке Мирославу рядом с Пашей. Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась! – рассказал инсайдер.

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Мирослава Карпович
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Напомним, слухи о том, что Прилучный встречается с Карпович, впервые появились в конце июня – всего через пару недель после того, как актер оформил официальный развод с экс-супругой Агатой Муцениеце. С Мирославой Павел знаком давно: они вместе играли в спектакле «Косметика врага». Окружение артиста уверяет, что Прилучный увлекся Мирославой еще до развода с Агатой Муцениеце. Ну а теперь, когда его брак окончательно расторгнут, Павел отправился в отпуск в Крым вместе с детьми и новой любовью.

Ни Прилучный, ни Карпович свои отношения не комментируют. Мирослава всегда была достаточно закрытой и никогда не рассказывала о своей частной жизни. Актриса ни разу не была замужем, в соцсетях она публикует только собственные снимки – и никакого намека на бойфренда.

В недавнем интервью Павел признался, что он просто не может долго оставаться один. В интервью Youtube-проекту «вМесте» актер рассказал, как он построил свою жизнь после расставания с женой. В апреле Агата собрала вещи, забрала детей и переехала в принадлежащую супругам московскую квартиру. Павел остался один в их подмосковном доме. По выходным дети гостят у отца, но потом снова уезжают к маме, и Прилучный остается один. По словам артиста, он плохо переносит одиночество, поэтому постарался решить эту проблему. Справиться с ощущением пустоты ему помогают домашние питомцы.

- Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему, - сообщил актёр.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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