«Омолаживают и стройнят»: Самые модные шорты в 2020 году

Лето обещает быть очень жарким, а значит, у женщин очередная головная боль: как бы надеть на себя поменьше одежды, но выглядеть при этом стройной и стильной. Дизайнеры уверены, оптимальный вариант -прикупить себе шорты. Это не только один из главных трендов лета 2020, но и весьма практичный наряд. Надо только выбрать фасон, который идеально подойдет вашему типу фигуры. С дизайнером Владом Торховым мы полистали Инстаграмы знаменитостей в поисках самых трендовых моделей этого лета.

Анна Хилькевич в тренде, ведь летом 2020 года вернулась мода на высокую посадку.Фото: Instagram.com

Клуб «высокая талия»

- Если в прошлые сезоны длина шорт была минимальной и они носились на низкой талии, то летом 2020 года вернулась мода на высокую посадку. Такой выбор демонстрируют Алсу, Полина Гагарина, Анна Хилькевич. Дополнить образ можно однотонными футболками, свободными рубашками и массивными цепями, как у Алсу. Да, 90-е не хотят отступать. Снова в тренде стилистика тех лет. Кстати, такие модели можно носить, как с удобными кедами и сандалиями, так и с сексапильными шпильками.

Полина Гагарина тоже предпочла шорты с высокой талией.Фото: Instagram.com

Дополнить шорты с высокой посадкой образ можно однотонными футболками, свободными рубашками и массивными цепями, как у Алсу.Фото: Instagram.com

Брюки превращаются...

- Отличный образ представила Ксения Бородина, где шорты слегка длиннее пиджака. Создается впечатление, что классические брюки со стрелкой превратились в элегантные шорты. Такое сочетание приталенного кителя и классических коротких шорт идеально подойдет для коктейльной вечеринки после рабочей недели.

Такое сочетание приталенного кителя и классических коротких шорт, как у Ксении Бородиной, идеально подойдет для коктейльной вечеринки после рабочей недели.Фото: Instagram.com

Алла Борисовна променяла балахоны на брюки

- Несмотря на титул примадонны российской сцены Алла Пугачева всегда была одета демократично. Никаких брендов и намеков на «дорого-богато». Черный балахон, который она в шутку называла спецовкой, и эффектные ботфорты -такого образа звезда придерживалась пока не вышла замуж за Максима Галкина и стала мамой двойняшек Гарри и Лизы. Тут же балахоны были спрятаны в чулан, а на первый план вышли приталенные платья и вот такие молодежные образы, как удлиненные джинсовые шорты с необработанными краями (просто писк этого сезона). И как «вишенка на торте» -клетчатая оверсайз рубашка с поясом. Чем хорош этот образ? Стройнит и вне возраста. Этот комплект будет идеален, как на молодой женщине, так и на солидной даме.

Примадонна российской сцены Алла Пугачева выбрала удлиненные джинсовые шорты с необработанными краями (просто писк этого сезона).Фото: Instagram.com

Спорт-шик

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702845" frameborder="0"></iframe> Алла Пугачёва: как с годами менялась Примадонна.Накануне 70-летия Примадонны вспомним, как на протяжении карьеры менялась её внешность

- 42-летняя актриса Ирина Пегова выбрала спортивные шорты «али-баба». Идеальный фасон для дам с пышными формами: такие шорты визуально стройнят фигуру, корректируют широкие бедра и лишние сантиметры в области талии. Плюс ко всему благодаря низкой пройме не сковывают движения и настоящее спасение в жаркую погоду. Прекрасно сочетаются, как с кроссовками и шлепками, так и с любыми босоножками.

Ирина Пегова выбрала спортивные шорты «али-баба». Это идеальный фасон для дам с пышными формами.Фото: Instagram.com

Шорты-юбка

- Почему-то многие 40- летние дамы стесняются носить шорты. Но сейчас появилось столько интересных моделей, которые будут хороши не только на пляже, но и даже в офисе или на переговорах. И необязательно для этого иметь модельные параметры, как у 42-летней «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой. Тут ничего лишнего — колени прикрыты, бедра скорректированы благодаря просторному фасону. Такие шорты можно носить, как с шелковыми блузами, так и с хлопковыми футболками.

Шорты-юбку могут позволить себе не только обладательницы модельных параметров, как у 42-летней «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой.Фото: Instagram.com

Равнение на Кардашьян

- Кто бы мог подумать, что в 21 веке на подиумы из 80- х вернутся черные велосипедки. Однако это уже не подростковый стиль с коротким топом. Велосипедки идеально дополняет офисный пиджак и изящные босоножки, как жены Никиты Преснякова Алены Красновой. Скорее всего, этот «лук» она подсмотрела у Ким Кардашьян, которая еще в прошлом году начала носить велосипедки с удлиненными пиджаками.

Велосипедки идеально дополняет офисный пиджак и изящные босоножки, как жены Никиты Преснякова Алены Красновой.Фото: Instagram.com

Пижамный стиль от Рудковской

- Пижамный стиль по -прежнему в тренде. Узнаваемый принт Louis Vuitton выбрала жена фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская. Шелковый комплект мамы «Гном Гномыча» (так звездная пара называет своего сына Сашу) из рубашки и шортиков стоит 175 тысяч рублей. Такая рубашка, кстати, будет хороша на дамах любой комплекции. А вот мини-шортики подойдут только таким длинноногим красоткам, как Яна, - говорит дизайнер Влад Торхов.

Пижамный стиль по -прежнему в тренде. Узнаваемый принт Louis Vuitton выбрала продюсер Яна Рудковская.Фото: Instagram.com

Элджей перевоплотился в гольфиста

- В этом сезоне мировые дизайнеры советуют мужчинам выбирать вместо шорт удобные бриджи. Они могут быть, как джинсовыми, так и из костюмной ткани.

Элджей прислушался к советам мировых дизайнеров и выбирал вместо шорт удобные бриджи.Фото: Instagram.com

Рэпер Элджей, который не первый раз покупает одежду под цвет своей тачки (между прочим такое авто стоит аж 10 миллионов рублей) и тут пошел против правил — надел замшевые шорты на резинке с высокими носками. Словно готовится выйти на гольф-поле. Смело, эпатажно, но вряд ли этот образ уйдет в народ. В замше в жару вы будете себя чувствовать, как на раскаленной сковородке.