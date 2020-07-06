Сколько заработала Алина Загитова, решив пропустить часть сезона, подсчитали эксперты Forbes

В декабре 2019 года фигуристка Алина Загитова объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Все ради того, чтобы подготовиться к поступлению в университет и спокойно сосредоточиться на тренировках и участиях в ледовых шоу. Это произошло спустя несколько дней после того, как спортсменка заняла последнее, шестое, место в финале серии турниров Гран-При в Турине.

Эксперты журнала Forbes подсчитали, сколько заработала в 2019 году Алина Загитова 1,1 миллиона долларов. Спортивные результаты в последнем сезоне пополнили кассу фигуристки на достаточно скромную сумму - 25 тысяч долларов. Эти данные сложились из второго и третьего места в финале Гран-При и шестой позиции по итогам финала. Остальную часть сезона Загитова не каталась. И вот к примеру у Алены Косторной, которая выиграла чемпионат Европы и финал Гран-При, получилось заработать 82 тысячи долларов призовых.

Основную часть дохода спортсменке приносят, как отмечают, спонсорские контракты с рядом фирм. Это - производители спортивной формы и косметики. Ну а кроме того, в последний сезон Загитова каталась в ледовых шоу у Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Кроме того, в феврале 2020 года до наступления всеобщего карантина Загитова откатала шоу в Доброграде. Кроме того, у Алины были выступления в зарубежных шоу. К примеру, одно выступление на шоу в Японии - 10 тысяч долларов за одно выступление.

Отметим, что Алина Загитова на будущий сезон официально была включена в состав сборной России на будущий сезон. И 18-летняя спортсменка уже приступила к тренировкам на сборах национальной команды на базе в подмосковном Новогорске.