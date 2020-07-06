2020-07-06T17:35:27+03:00
Спорт

Сколько заработала Алина Загитова, решив пропустить часть сезона, подсчитали эксперты Forbes

18-летняя спортсменка пропустила часть состязаний, объявив о приостановке спортивной карьеры, что отразилось на ее годовом доходе Алины Загитовой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В декабре 2019 года фигуристка Алина Загитова объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Все ради того, чтобы подготовиться к поступлению в университет и спокойно сосредоточиться на тренировках и участиях в ледовых шоу. Это произошло спустя несколько дней после того, как спортсменка заняла последнее, шестое, место в финале серии турниров Гран-При в Турине.

Эксперты журнала Forbes подсчитали, сколько заработала в 2019 году Алина Загитова 1,1 миллиона долларов. Спортивные результаты в последнем сезоне пополнили кассу фигуристки на достаточно скромную сумму - 25 тысяч долларов. Эти данные сложились из второго и третьего места в финале Гран-При и шестой позиции по итогам финала. Остальную часть сезона Загитова не каталась. И вот к примеру у Алены Косторной, которая выиграла чемпионат Европы и финал Гран-При, получилось заработать 82 тысячи долларов призовых.

Основную часть дохода спортсменке приносят, как отмечают, спонсорские контракты с рядом фирм. Это - производители спортивной формы и косметики. Ну а кроме того, в последний сезон Загитова каталась в ледовых шоу у Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Кроме того, в феврале 2020 года до наступления всеобщего карантина Загитова откатала шоу в Доброграде. Кроме того, у Алины были выступления в зарубежных шоу. К примеру, одно выступление на шоу в Японии - 10 тысяч долларов за одно выступление.

Отметим, что Алина Загитова на будущий сезон официально была включена в состав сборной России на будущий сезон. И 18-летняя спортсменка уже приступила к тренировкам на сборах национальной команды на базе в подмосковном Новогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Огненное шоу и молчаливый Азмун: Как в аэропорту Пулково встречали чемпионов России по футболу 2020 команду «Зенит»
Сине-бело-голубые прилетели в родной Санкт-Петербург глубокой ночью 6 июля, тем не менее первыми поздравить их с чемпионством пришли тысячи преданных фанов [фото, видео]
«У нас одна цель - всегда побеждать»: Сергей Семак поделился первыми эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный тренер сине-бело-голубых празднует двойную победу - «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2020, а он сам стал дедушкой [видео]
«Ждем возвращения Кокорина - он усилит команду»: Михаил Боярский празднует победу «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный фанат сине-бело-голубых рассказал, как "Зенит" смог стать чемпионом России по футболу-2020 и чего он ждет от любимой команды в следующем сезоне
Рубин - Оренбург 5 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин – Оренбург 5 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24