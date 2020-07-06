Бизнесмены продают рестораны и покупают фермы

ВСЕ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Какие сферы предпринимательства сейчас входят в моду, а какие, наоборот, теряют популярность — понять это можно из исследования «Авито» о купле-продаже готового бизнеса в II квартале 2020 года.

В первую очередь эксперты наблюдают оживление в сфере сельского хозяйства. Так, фермы продают на 23% активнее, а готовых купить сельхозпредприятие стало на 15% больше. В некоторых регионах желающих приобрести готовые сельскохозяйственные компании стало вдвое и даже втрое больше, а в Москве спрос на них подскочил на 70%.

Также популярность набирает строительный бизнес и онлайн-торговля. Интернет-магазины все-чаще выставляют на продажу и также динамично приобретают.

В минусе традиционная офлайн-торговля, а также бизнес в сфере развлечений и общепита — предложения о продаже таких компаний сократились примерно на треть.

В целом же, народ меньше расположен обзаводится бизнесом, чем тремя месяцами ранее — в среднем по стране по всем видам компаний спрос упал на 32%.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ЗА 14 МИЛЛИОНОВ

Зато цены подскочили вдвое в сравнении с данными по прошлому году, и в полтора раза в сравнении с I кварталом 2020 года. В среднем компанию можно купить за 14 млн рублей.

Но по мнению специалистов, взрывной рост цен носит временных характер. Предприниматели, продавая бизнес, пытаются компенсировать недополученные доходы из-за эпидемии. Но потенциальные покупатели тоже понимают, что ситуация в экономике серьезно не улучшается, поэтому будут выжидать или сбивать цену.

КУШАТЬ ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА

Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК считает, что рост спроса на сельхозкомпании неудивителен и в значительной степени связан с коронавирусом. Пандемия пандемией, а кушать хочется всегда. Пищевое производство не снижается, а значит, и спрос на сельхозпродукцию стабилен и даже растет.

- Если сравнить с другими сферами, сельское хозяйство — ведущая отрасль по динамике экономического развития. Все падает, а оно показывает рост. - В годовом выражении в апреле выросло на 3,1%, а в мае на 3,2%, - приводит цифры Николаев. - При грамотной политике в перспективе сельхозпроизводство в какой-то мере будет заменять нам сырьевые ресурсы, нефть, мировой спрос на которые будет снижаться.

По словам экономиста, возросла и популярность вакансий сельхозпредприятий.

- Официальная безработица в стране выросла в три с лишним раза, - продолжает Николаев. - А сельское хозяйство карантинные мероприятия не касались вообще. Предприятия наоборот предъявляли повышенный спрос, предлагая как минимум в отдельных регионах приличные зарплаты. Те, кто потерял работу, естественно обратили внимание на то, что есть сфера, которая прокормит во всех смыслах. Сельское хозяйство со всех сторон оказалось конкурентоспособным, вокруг него сложились условия для интенсивного развития.

Что же касается возросшего интереса к строительному бизнесу, то, по мнению эксперта, его простимулировало решение правительства о льготных жилищных кредитах. 6% ипотека очень привлекательна, люди понесли строителям деньги. И те, кто оценивают привлекательность бизнеса, безусловно, учли этот фактор.

НАГЛЯДНО

Как вырос спрос на сельскохозяйственный бизнес

Тольятти — 200%

Екатеринбург — 100%

Волгоград — 100%

Москва — 70%

Ростов-на-Дону — 70%

Барнаул — 50%

Санкт-Петербург — 39%

В среднем по стране — 15%

На какой бизнес упал спрос:

Сфера услуг — -35%

Торговля — -39%

Общепит — -41%

Развлечения — -51%