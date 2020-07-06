Участники мастер-класса "АВТО ГОДА - 2020" открыли летний сезон

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году все же состоялся традиционный мастер-класс "АВТО ГОДА". 3 июля мероприятие собрало весь "цвет" российского автомобильного сообщества: журналистов, блогеров и просто увлеченных автолюбителей.

В этом году мастер-класс прошел на высшем уровне: множество необычных заданий, шесть экипажей и легендарные минивэны Volkswagen.

мастер-класс "АВТО ГОДА - 2020"

Участникам мастер-класса предлагалось выполнить различные задания: хитрые головоломки, ребусы, тесты на креатив и смекалку. Например, на одном из этапов маршрута участники должны были укомплектовать весь экипаж, добавив детское кресло, имитирующее «маленького члена семьи». Задание усложнялось тем, что на капот автомобили устанавливались мерные стаканчики, наполненные водой. Трассу надо было преодолеть как можно быстрее, при этом не задеть конусы и разлить как можно меньше воды.

В другом задании опытным водителям нужно было поставить фаркоп, прикрепить прицеп и заехать в виртуальный гараж, не задевая ограничительных стоек.

мастер-класс "АВТО ГОДА - 2020"

В конце участники мастер-класса получили призы от партнеров проекта.