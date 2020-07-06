Почем хиты: Бузова скупает песни за «три копейки», а Валерия получила подарок на миллион

«Коронакризис» для звезд не прошел даром: по словам экспертов, большинство артистов сейчас стараются записывать песни максимально без затрат и не спешат выкладывать новый материал.

- Ведь создание хита — процесс дорогостоящий: сначала купи хит, потом вложись в рекламу и продвижение. А как отбить траты, если концертная деятельность остановлена? - объясняет kp.ru звездный промоутер Сергей Лавров. - Я буквально на днях разговаривал об этом с Иосифом Пригожиным. Он до сих пор счастлив, что Максим Фадеев предложил Валерии записать дуэт. Он ведь не только успешный артист, но и гениальный автор песен. Хит от Фадеева стоит, как минимум, 50 тысяч евро (более 4 млн рублей. - Ред.) - дороже в нашем шоу-бизнесе просто нет. Но к Максу всегда очередь из звезд стоит, ведь он не просто композитор, но и продюсер, и режиссер: подскажет, как именно надо спеть, и всегда попадает в точку.

При этом песня «До предела», которая сейчас рвет музыкальные чарты, не стоила Валерии ни копейки. Музыку написал сам Фадеев, а стихи достались ему в подарок. Автором слов выступила официальный представитель МИД Мария Захарова — чиновница иногда сочиняет на досуге. За свое хобби, «исконно русское стихоплетство и графоманство», гонорары Захарова не берет. Хотя на этот раз пришлось потрудиться и переписать часть «женского» текста под мужской голос. Полтора месяца высокопоставленная блондинка билась над этой проблемой, а потом пришла та самая фраза - «разогнавшись до предела». Оказалось, это именно то, что нужно.

Песня «До предела», которая сейчас рвет музыкальные чарты, не стоила Валерии ни копейкиФото: Михаил ФРОЛОВ

От 200 тысяч до 2 миллионов

Многим нашим артистам пишет песни музыкант из Харькова Анатолий Алексеев: это лето «качают» сразу несколько его хитов. Так, Ольга Бузова выстрелила с «Орбит без сахара», а Сергей Лазарев продолжает штурмовать чарты с песней «Я не боюсь».

- Но больше всего я работаю со Светланой Лободой — мы вместе делали песню «Пуля-дура», и с тех пор не расстаемся, - рассказывает kp.ru Алексеев. - Этот хит хотели заполучить сразу несколько звезд — к нам обращались из Black Star, от Меладзе, певица Бьянка… Но продюсер Лободы Нателла Крапивина сразу поняла, что это бомба, и сумела обойти всех. Ценник на каждый отдельный хит - коммерческая тайна, но в среднем суммы варьируются от 3 до 10 тысяч долларов (примерно 200 — 700 тысяч рублей. - Ред.). Все зависит от участия: кому-то нужен только текст или музыка, где-то я выступаю соавтором, а другим артистам требуется готовая песня с аранжировкой.

Говорят, Бузова не слишком требовательна к материалу: покупает песни попроще и подешевле - 200 тысяч для нее потолок, но берет количеством. А вот Сергею Лазареву лиричные баллады обходятся в те самые 10 тысяч баксов.

Ольга Бузова - "Орбит без сахара".

Певица Светлана Лобода и Артем ИвановФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще один популярный автор — участник «Фабрики звезд-7» и экс-солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов. В свое время он написал для Лободы песню-визитку «Суперзвезда», получив за нее гонорар от 3 до 5 тысяч долларов плюс еще 10 тысяч авторских отчислений (тоже в американской валюте). А теперь Светлана гремит с его хитом «Мой».

- Стандартного ценника не существует, - делится Иванов. - Все зависит от затраченного времени и усилий, отношений с артистом, вероятности попадания песни в топ. Поэтому прайс варьируется от 200 тысяч рублей до 2 млн за один музпроект. Но, например, Лолите я называю цену не выше 3 тысяч долларов. Она большая, адекватная артистка и никогда не торгуется.

LOBODA - SuperSTAR [Официальное видео].

Популярна как автор и Ирина Дубцова: на этот раз повезло Диме Билану - его "Химия", музыку и слова к которой написала певица, крутят на всех радиостанциях. Любопытно, что в хит-параде "Золотой граммофон" "Химия" соревнуется с песней "Ты знаешь, где меня искать", которую исполняет сама Ирина. Как обсуждают в авторской тусовке, хит обошелся Билану в сумму около 1 миллиона рублей, но сами артисты гонорар не раскрывают.

Популярна как автор и Ирина ДубцоваФото: Михаил ФРОЛОВ

Перепеть «Маму Любу» за 300 тысяч

Впрочем, купить хиты теперь можно и в «магазине». В прошлом году Максим Фадеев с товарищами презентовал в Сети специальную площадку с песнями на любой вкус и кошелек. Приобрести можно готовый трек (по цене от 12 до 170 тысяч рублей), «минусовку» - одну только музыку (в среднем — от 10 тысяч) и даже популярный хит. Фадеев выставил на продажу треки, которые когда-то исполняли его подопечные: «Мама Люба» от Serebro, «Невеста» Глюкозы «Муси-Пуси» Кати Лель, а также хиты Наргиз, Иракли, Юлии Савичевой и даже самого Фадеева стоят, как один — 290 тысяч рублей. И пусть они до сих пор звучат где-нибудь на радио в оригинальном исполнении, составить конкуренцию звездам может любой желающий.

- Это называется неисключительная лицензия, - объясняют в сервисе «МузНавигатор». - Покупатель имеет право создать одну фонограмму и использовать ее в течение 50 лет на территории любой страны мира. Кроме того, можно снять и использовать клип на песню и исполнять хит на концертах сроком на 70 лет, продавать произведение в фильмы, рекламу и т. п.

КСТАТИ

Лидеры чартов не стоили ни копейки

Расхожий афоризм «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам» работает и в случае с хитами. Этим летом сразу несколько песен из верхних строчек хит-парадов не стоили исполнителям ни копейки. Так, Юлия Зиверт сама написала трек «ЯТЛ», Лена Темникова — свой «Неон», Ира Дубцова - «Ты знаешь, где меня искать», а Нюша и Егор Крид стали соавторами своего совместного хита «Мистер и миссис Смит».

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько артисты зарабатывают на хитах?

По словам Сергея Лаврова, даже самые щедрые вложения в песни способны отбить затраты во много раз. Так, например, происходит со всеми хитами авторства Максима Фадеева,

- Ну кто до него знал Катю Лель? Пела и пела, особо не блистала. Но стоило Максу написать «Муси-Пуси», и она зазвучала из каждого утюга, - уверен промоутер. - А Наргиз? Ей ведь песни доставались бесплатно, а она еще была недовольна: «Мало хитов». После «Голоса» Закирова проехала по стране один круг, а второй уже стал убыточным. И тут ей повезло попасть под крыло такого продюсера. Он написал «Ты моя нежность», еще пару успешных треков — и вот уже ничего не собиравшая Наргиз стала топ-артистом. Я лично делал ее сольник в «Крокусе»: только представьте, мы продали билетов на 17 миллионов рублей! И это один концерт, а сколько их таких было… И в случае с Наргиз люди шли прежде всего на песни, а не на артиста — это распространенная история. Поэтому хороший хит не может стоить дешево.

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