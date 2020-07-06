Врач рассказал, может ли борщевик вызвать паралич

В соцсетях бьют тревогу: в Подмосковье и других регионах множатся заросли борщевика. Интернет полон «страшилок» об этом растении. Мол, оно не только уродует кожу страшными ожогами и незаживающими ранами, но и может вызвать удушье, паралич и даже довести до летального исхода. Что из этого правда, а что описывается пословицей «у страха глаза велики»? Об этом мы спросили опытного врача-терапевта, кандидата медицинских наук, сотрудника Сеченовского университета Владимира Бекетова.

- Известно, что сок листьев и стеблей борщевика обладает свойством фотосенсибилизации. То есть, когда сок попадает на кожу и облучается ультрафиолетом, он может вызвать серьезные повреждения. По сути это физико-химическое явление, не чисто химический ожог. Кстати, такой же эффект могут давать некоторые лекарства, поэтому во время их приема лечащие врачи рекомендуют своим пациентам избегать солнца.

МОЖНО ЛИ ОТРАВИТЬСЯ ИЛИ ОБЖЕЧЬСЯ «ПАРАМИ»

- Что касается летучих соединений, пыльцы, которые способен выделять борщевик, то в современной научной литературе мне ни разу не встречались данные, подтверждающие их вред для здоровья человека. Накопленный опыт взаимодействия с этой культурой говорит о том, что такой эффект маловероятен, - продолжает врач.

Да, теоретически можно рассуждать, что стебли растения в местах его скученного произрастания, разрушаясь под действием окружающих обстоятельств, могут повышать концентрацию определенных веществ в каких-то местах. Но достоверно утверждать, что эта концентрация веществ будет перегоняться в виде аэрозоля ветром на человека и окажется способна вызвать ожоги или другие повреждения — все это несерьезно. Никаких доказательств нет.

ПАРАЛИЧ — ТОЛЬКО В ЗАМОРСКИХ СТРАНАХ

- Если говорить про обыденные представления и даже личный опыт, то я сам живу за городом, где рядом находятся поля борщевика. Постоянно гуляя с собакой мимо них, я никогда не испытывал ожогов. Просто потому, что не трогал растения. При этом облака летящего на меня аэрозоля тоже никогда не встречал.

Пациентов с повреждениями кожи из-за фотосенсибилизации в моей практике было много. Но не было ни одного человека, который пострадал бы именно от вдыхания или оседания из воздуха на кожу соединений, выделяемых борщевиком.

- А что касается паралича? Откуда появились такие «страшилки» на ваш взгляд?

- На самом деле есть случаи паралича, которые возникают при контакте с ядовитыми растениями (их яды вызывают глубинное повреждение нервной ткани). Но! Такие растения можно встретить только в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. По официальным данным, информации в современных учебниках токсикологии на территории нашей страны подобных растений нет.

ТРИ СОВЕТА, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ КОНТАКТА С БОРЩЕВИКОМ

- Если сок борщевика попал на большую площадь кожи, почти все тело покрывается страшными волдырями — к каким последствиями это может привести?

- Если поражена большая поверхность кожи, то на раны сверху может «садиться» вторичная бактериальная кожная инфекция. Это может вызвать очень серьезные повреждения. Их лечат в специальных токсикологических отделениях (в Москве, например, такое есть в Склифе), ожоговых отделениях.

Если же поражение борщевиком небольшое, нужно действовать так:

1. Промыть места, куда попал сок борщевика, мыльной водой. Вода нужна проточная, чем обильнее промоете, тем лучше.

2. Надеть одежду, которая исключит попадание солнечных лучей на поврежденные места.

3. Обратиться к врачу. Он назначит подходящие мази, при необходимости — ранозаживляющие препараты и другие лекарства, если они потребуются в зависимости от состояния конкретного человека.

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