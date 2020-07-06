Британия ввела санкции против врачей и следователей из России из-за дела Магнитского

В понедельник, 6 июня, Форин-офис (МИД Великобритании) опубликовал поимённый «чёрный список» — перечень зарубежных чиновников, по версии Лондона, виновных в нарушении прав человека.

В «стоп-листе» — 47 человек. Два десятка из них — представители Саудовской Аравии, силовики и чиновники, которых обвиняют в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября 2018 года его заманили в аравийское консульство в Стамбуле и, как считается, пытали, убили и расчленили; тело мужчины до сих пор не найдено. По одной из версий, ликвидация инакомыслящего была не «инициативой на местах», а волей высшего руководства Эр-Рияда.

Оставшиеся фигуранты британского «чёрного списка» — россияне. В основном представители силовых структур, включая главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Однако есть и врачи: например, доктор Александра Гаусс, работавшая врачом в тюрьме «Матросская тишина», и другие её коллеги.

Все эти россияне, как утверждает Лондон, якобы связаны с «делом о гибели Сергея Магнитского». Последний был знакомым Билла Браудера — скандально известного инвестора, «прославившегося» участием в деле о хищении свыше 5 млрд руб из бюджета РФ.

В 2008 году Магнитский был арестован по этому делу; в ноябре 2009 года скончался в СИЗО «Матросская тишина» при не до конца ясных обстоятельствах. О его смерти есть разные версии: Билл Браудер обвиняет во всём Россию и использует трагедию как повод для лоббирования антироссийских санкций; в свою очередь, отечественные источники полагают, что в выигрыше от гибели Магнитского оказался сам Браудер, поскольку первый мог знать о его махинациях.

В любом случае, почти всех россиян из нынешнего «чёрного списка» Лондон увязывает именно с этим делом. Всем перечисленным людям отныне запрещено посещение СК (Соединённого Королевства), а их английские активы, буде таковые обнаружатся, подлежат заморозке.

При этом список явно составлялся небрежно: в ряде случаев наряду с именами там фигурируют и номера паспортов (что является разглашением персональных данных); вероятно; составитель списка просто забыл удалить эти строки из более полных досье спецслужб, на основе которых готовился документ.

МИД Великобритании включил в "черный список" 25 россиян:

1. председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

2. врач "Матросской тишины" Александра Гаусс

3. экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин

4. сотрудник МВД Алексей Дроганов

5. судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко

6. сотрудник МВД Андрей Кречетов

7. сотрудник Генеральной прокуратуры РФ Андрей Печегин

8. начальник Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Андрей Стрижов

9. следователь МВД РФ Борис Кибис

10. заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь

11. экс-начальник отдела СК при МВД РФ Геннадий Карлов

12. экс-начальник СИЗО "Бутырка" Дмитрий Комнов

13. бывший заместитель начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрий Кратов

14. сотрудник МВД Дмитрий Толчинский

15. судья Тверского суда Москвы Елена Сташина

16. следователь СК РФ Елена Трикуля

17. экс-начальники СИЗО "Матросская тишина" Иван Прокопенко

18. врач СИЗО Лариса Литвинова

19. замначальника отдела СК МВД РФ Наталья Виноградова

20. бывший замглавы СК при МВД РФ Олег Логунов

21. следователь МВД РФ Олег Сильченко

22. экс-начальник управления следственного департамента МВД РФ Павел Лапшов

23. судья Тверского суда Москвы Светлана Ухналёва

24. судья Тверского суда Москвы Сергей Подопригоров

25. экс-начальники СИЗО "Матросская тишина" Фикрет Тагиев

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