Что стало с актрисой из "Гардемаринов" Валентиной Клягиной после двух инсультов

Звезда советского кино Валентина Клягина перенесла два инсульта и десять лет не видела сына. Актриса, блиставшая в фильмах "Гардемарины, вперед" и "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" много лет живет затворницей в своей московской квартире и остро нуждается в деньгах.

Валентина Клягина работала с Александром Миттой, Львом Кулиджановым, Евгением Матвеевым и Светланой Дружининой. Она блистала в кадре вместе с Владимиром Высоцким и другими легендами советского кино. Но после смерти мужа в 1993 году у актрисы один за другим случилось два инсульта. В какой-то момент она просто перестала общаться с внешним миром и ушла из кино.

Валентина Викторовна в передаче "Прямой эфир"

Ее соседка рассказала, что часто видит женщину на лестничной клетке, но никогда и предположить не могла, что это знаменитая артистка. "Она всегда была очень скромно одета, нелюдима", - отметила москвичка. По ее словам, Клягина никогда не обращалась за помощью. Более того - избегала общения с людьми.

Помощи актриса просила, однако двое сыновей отказались от нее. Они живут отдельно, и у каждого - свои интересы.

Валентина Викторовна в передаче "Прямой эфир" рассказала, что ее квартира не видела ремонта с 1987 года. "Нам обещали, что переселят, а в 2017 году сказали, что ничего не будет", - поведала она Андрею Малахову.

Клягина говорит, что ей некому помочь. Дети давно живут своей жизнью. "Я как намечу себе что-то, только порадуюсь, как тут же жизнь бьет под дых. Я на себя плюнула. Нас трое: я, диван, телевизор. У меня никакого интереса к жизни нет. Меня это подкосило", - призналась 62-летняя Валентина.

Знаменитость также рассказала, что не могла говорить после второго инсульта. Со своими сыновьями предпочитает не общаться. "В плане питания прожить можно, а в смысле каких-то покупок - уже нет. Сын, я бы хотела, чтобы он слез с моей шеи. Он привел сожительницу. Они оба живут в квартире, всем пользуются, а я за это только плачу. Человек орет мне в лицо: «Я просто живу! Поняла! Я здесь прописан, и ты ничего не сделаешь». Моя жизнь сузилась до дивана и телевизора. Я живу, как Обломов", - поделилась артистка и расплакалась.

В свою очередь, старший сын актрисы Григорий рассказал, что ту квартиру на ВДНХ, в которой живет актриса, она получила по обмену после развода с мужем. Квартира, где живет Григорий, тоже принадлежит матери. "Она хочет меня выселить. Говорит: иди и покупай себе квартиру! Но я не могу, у меня нет денег. И я в ней сделал ремонт", - жалуется мужчина. Он поведал, что родительница хочет сдавать эту квартиру за 30 тысяч рублей и забирать все деньги себе.

Мужчина винит мать и в бедах своего брата Ивана. Еще в юности младший сын Клягиной был осужден на шесть лет за ограбление. Однако, даже освободившись, он вновь угодил за решетку, а после и совсем пропал. Валентина Викторовна не видела его десять лет. Артистка признается, что совершенно не интересуется судьбой Ивана. "Он уехал и живет своей жизнью. Он взрослый дядечка", - говорит она.