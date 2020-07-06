2020-07-06T21:09:45+03:00
Звезды

«Младший сын переболел коронавирусом, а старший работал в реанимации»: Елена Малышева улетела в США помогать наследникам

Телеведущая в отпуске будет заботиться о детях и внуках
Ирина ВИКТОРОВА
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Елена Малышева во время карантина работала в трех программах на ТВЕлена Малышева во время карантина работала в трех программах на ТВ
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Елена Малышева проведет свой законный отпуск с детьми и внуками. Теледоктор прилетела в Нью-Йорк, чтобы быть полезной свои наследникам. У Елены Малышевой и ее супруга Игоря Малышева два сына: 29-летний Василий и 32-летний Юрий.

Юрий когда-то работал со своей знаменитой мамой – был креативным продюсером передачи «Жить здорово!». Учился сначала в России, потом уехал в Америку, где закончил резидентуру и стал шеф-резидентом крупнейшего госпиталя Нью-Йорка. Параллельно с работой повышает квалификацию – станет кардиологом, кардиохирургом. Василий закончил юридическую академию в Москве, а потом поехал в Америку – там получил диплом в адвокатской школе. Елена Васильевна говорит: «У меня шикарные мальчишки».

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий

Оказывается, младший сын Елены Малышевой переболел коронавирусом, а старший спасал жизни больных. Елена Васильевна, чтобы исключить слухи о домыслы о причине своего полета в Нью-Йорк объясняет: «Коронавирусом переболели моя мама, брат и младший сын. Все живы и здоровы. Я не видела детей и внуков 6 месяцев, везу чемодан игрушек. Внуки должны были прилететь к нам в Москву, и жить с нами, но не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я - лечу помогать. Мои сын все время на работе в реанимации. Он учится на курсе по интервенционной радиологи в одном из самых известных кардиологических госпиталей США. Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации. Не заболел – теперь их госпиталь возвращается к кардиологии».

Старший сын Елены Малышевой женат, у нашего теледоктора прекрасные отношения с невесткой, в семье подрастают два мальчика – внукам телеведущей пять лет и два года. Невестка ждет ребенка – летом у Малышевой родится внучка, и бабушка успеет ее понянчить. Младший наследник Малышевой пока не женат.

Елена Малышева во время карантина работала в трех программах на ТВ, а также управляла своим медицинским центром. Елена Васильевна сообщила, что ей удалось сохранить все рабочие места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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