«На короткой дистанции это очень помогает»: Василий Уткин рассказал об алкоголизме

Некогда популярный спортивный комментатор Василий Уткин давно не появляется на экранах федерального ТВ. Что не мешает ему регулярно создавать информационную повестку: он содержит любительскую футбольную команду, выпускает «Футбольный клуб» в Youtube, раздает интервью и публично полемизирует с коллегами. Ксения Собча выпустила двухчасовое интервью с телеведущим, которого расспросила в том числе и об алкоголизме.

- Они [пьющие люди] испытывают стресс, - объяснил Уткин. - И алкоголь — способ борьбы со стрессом. Я могу сказать, что на короткой дистанции это правда помогает. На длинной — безусловно, выматывает все силы.

Очевидно, Ксения пыталась латентно спровоцировать Василия на признания в алкоголизме — заговорила про несправедливость мира, которую острее остальных испытывают алкоголики. И потом перешла на разговор про стресс, как бы связав слова Уткина об алкоголизме с его личным перенапряжением. Так, ведущий рассказал, что его близкие люди зачастую не понимают, что и зачем он делает — и он испытывает стресс по поводу недооцененности.

Понятно, откуда возник этот вопрос. Проблемы с лишним весом (Уткин признавался в чревоугодничестве, экстремально худел, а потом снова набирал огромную массу), как считают эксперты, могут быть связаны во многом с этим. Кроме того, один из бывших коллег комментатора Олег Пирожков вспоминал в интервью, что в бытность работы на НТВ+ Василий любил закладывать за воротник и мог за столом запросто плеснуть собеседнику в лицо рюмку водки. Ради забавы.

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