2020-07-06T21:33:40+03:00
Звезды

"Я сделал свой выбор": Василий Уткин объяснил, почему до сих пор одинок

Известный спортивный комментатор дал развернутое интервью Ксении Собчак
Константин ГЛЫБА
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Василий Уткин дал большое интервьюВасилий Уткин дал большое интервьюФото: Борис КУДРЯВОВ
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Один из бывших начальников холдинга «НТВ+» Василий Уткин дал большое интервью Ксении Собчак. Она задала ему вопросы об одиночестве и сексуальной ориентации.

- Я испытываю одиночество вот в какой редакции, - пояснил Уткин. - К сожалению, получается так, что какое мнение я не выскажу, если оно существенное, почти всегда чувствую себя в одиночестве. Это возникает из-за нехватки качественного оппонирования. Мне не хватает этого. Обычные люди ищут поддержки, а мне сложно найти достойного оппонента.

Поняв, что Уткин искусно ушел от ответа, Собчак начала дожимать его. Не обошлось и без разговоров о гомосексуализме, в котором не раз подозревали Василия (до сих пор у 48-летнего комментатора нет девушки, семьи и детей). Уткин поразмышлял о природе гомосексуализма, вспомнив мифы Древней Греции и бездетность некоторых персонажей оттуда, а затем признался, что его выбор — «быть одиноким гетеросексуалом». Точнее, асексуалом, поправил себя комментатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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