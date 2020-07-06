2020-07-06T21:00:37+03:00
Общество

Разлив нефти на Химкинском водохранилище ликвидируют до конца недели

Площадь масляного пятна составила почти 23 тысячи кв.м.
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Благодаря слаженной работе специалистов удалось избежать катастрофичной ситуации и не допустить распространения нефтепродуктов в Химкинском водохранилищеБлагодаря слаженной работе специалистов удалось избежать катастрофичной ситуации и не допустить распространения нефтепродуктов в Химкинском водохранилищеФото: REUTERS
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Повышенное содержание нефтепродуктов в бассейне Химкинского водохранилища было обнаружено специалистами еще 25 июня. Загрязнение установили в русле реки Грачевки (Чернавка), впадающей в Бутаковский залив.

По данным Бассейновой гидрохимической лаборатории ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов, предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в момент их обнаружения была превышена в 23660 раз. Концентрация нефтепродуктов 2 июля после проведенных работ по ликвидации нефтеразлива составляла 68 ПДК. (ПДК нефтепродуктов составляет 0,05 мг/дм3).

Специалисты поставили 400 кв. м боновых заграждений, что позволило локализовать на всей площади нефтепродукты, вытекающие из коллектора ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

Руководитель Московско-Окского БВУ Вахтанг Астахов на рабочем совещании доложил главе Росводресурсов Дмитрию Кириллову, что нефтеразлив в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища будет зачищен до 12 июля.

- Источник загрязнения обнаружен и затампонирован, - отметил руководитель ФГБВУ «Центррегионводхоз» Альберт Каспаров. - На акватории определены 3 небольших участка скопления нефтемаслянной пленки по 25 м2 каждый. Эти участки обрабатываются сорбентом.

Каспаров рассказал, что берег водохранилища обработают нефтедеструктором, чтобы не допустить повторного загрязнения.

- Благодаря слаженной работе наших специалистов удалось избежать катастрофичной ситуации и не допустить распространения нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, - подчеркнул на совещании руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Сейчас мы подошли к завершающей стадии работ по ликвидации последствий разлива нефти.

Все это, конечно, хорошо, но за чей счет сей «банкет»? Дмитрий Кириллов поручил взыскать затраченные за ликвидацию нефтеразлива и его последствий средства с виновника, которого устанавливают правоохранительные органы.

К слову, река Грачевка уже не раз загрязнялась сточными водами, качество которых пока оставляет желать лучшего. Хотя Московско-Окское БВУ неоднократно обращалось в суд с требованиями оборудовать очистными сооружениями коллекторы МУП «Химводосток. Суд обязал администрацию Химок сделать это еще в 2018 году, но воз и поныне там. А меж тем из-за подобных разливов на территории реки гибнут рыбы и птицы.

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