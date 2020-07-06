2020-07-06T21:18:42+03:00
Телевизор

«Принимал участие в заказе»: Василий Уткин признался в выпуске проданного телесюжета

Опальный комментатор разоткровенничался в развернутом интервью телеведущей Ксении Собчак
Константин ГЛЫБА
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Уткин рассказал о моментах прошлого, за которые ему до сих пор стыдноУткин рассказал о моментах прошлого, за которые ему до сих пор стыдноФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ксения Собчак взяла большое интервью у телекомментатора Василий Уткина. Журналист разузнала о моментах прошлого своего героя, за которые ему до сих пор стыдно.

- Я работал 22 года в НТВ и НТВ+, - начал вспоминать Василий. - И однажды узнал, что я принимал участие в заказе. Мне рассказал об этом близкий товарищ. Когда я узнал об этом, не вызвал на разговор старшего товарища [организовавшего выпуск заказного материала], к которому относился как к ментору, но больше не имел с ним профессиональных контактов.

Несмотря на давность события, Уткин уклонился от расспросов Собчак, когда и что это был за телесюжет. Он сослался на то, что это «было очень давно» и «это было и прошло». Василий признал это собственной ошибкой. Как мы помним, в продажности и выполнении заказов за деньги Василия Уткина упоминал в заочной полемике Владимир Соловьев в стриме ютуб-шоу «Соловьев Live».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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