«Принимал участие в заказе»: Василий Уткин признался в выпуске проданного телесюжета

Ксения Собчак взяла большое интервью у телекомментатора Василий Уткина. Журналист разузнала о моментах прошлого своего героя, за которые ему до сих пор стыдно.

- Я работал 22 года в НТВ и НТВ+, - начал вспоминать Василий. - И однажды узнал, что я принимал участие в заказе. Мне рассказал об этом близкий товарищ. Когда я узнал об этом, не вызвал на разговор старшего товарища [организовавшего выпуск заказного материала], к которому относился как к ментору, но больше не имел с ним профессиональных контактов.

Несмотря на давность события, Уткин уклонился от расспросов Собчак, когда и что это был за телесюжет. Он сослался на то, что это «было очень давно» и «это было и прошло». Василий признал это собственной ошибкой. Как мы помним, в продажности и выполнении заказов за деньги Василия Уткина упоминал в заочной полемике Владимир Соловьев в стриме ютуб-шоу «Соловьев Live».

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