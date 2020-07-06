Полиция проверяет квартиру в Москве, где женщина угрожала убить себя и детей

Полиция проводит проверку после звонка о ЧП на улице Главмосстроя (это на западе Москвы).

Накануне вечером в полицию позвонила женщина, которая заявила, что ее невестка угрожает убить себя и двоих детей. По словам звонившей, она пытается закрыться в квартире и отказывается пускать внутри родственников.

На место очень быстро прибыл наряд полиции. Однако ломать двери в квартиру не пришлось - их впустили.

- Был обычный семейный конфликт между двумя женщинами, одна из которых общалась на повышенных тонах, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Личности обеих установлены. При этом, по предварительной информации, никаких баррикад и угрозы для жизни детей в квартире не было.

По словам источника в правоохранительных органах, одна из женщин, мать упомянутых детей, находится в состоянии алкогольного опьянения.

- Свекровь начала выговаривать ей, ну и началось… От греха подальше пожилая женщина вызвала полицейских.

Полиция проводит доследственную проверку.