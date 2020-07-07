Мария Захарова: Мы часто говорили «Россия своих не бросает», и вот настал момент, когда надо было за это ответить

Глава Департамента информации и печати МИД Мария Захарова дала большое онлайн-интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману. «КП» представляет ключевые цитаты из этого разговора.

О слухах о назначении послом

- Хотите верьте, хотите не верьте, но я в данном случае это произнесу: я полностью сконцентрирована на своей как ежедневной рутине, так и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач. Я, кстати говоря, не исключаю, хочу рассказать, что какие-то из этих задач ставятся не только руководством, но вызревают сами, исходя из тех, опять же, изменений, динамично меняющегося мира, которые мы наблюдаем. Честно могу сказать: этим я занята полностью. Возможно, это неправильно, что нет этого взгляда на долгосрочную перспективу, но, как говорила моя бабушка, была бы шея, а хомут найдется.

Забавно наблюдать за этими виртуальными назначениями, они происходили на протяжении последних лет. Кем я уже только не побывала, куда меня только не отправляли и не назначали... Меня лично забавляет другое, что это ведь кто-то придумывает… Это же не студент, это взрослый человек, с опытом... Меня недавно посетила эта мысль светлая, рефреном напоминая Шекспира: просто хочу быть. Вот и всё.

О разделении на личные и официальные высказывания

- Можно везде подчеркивать некую ипостась, в которой ты находишься, но это не работает с момента начала реализации этих философских концепций - глобальной информационной деревни, единого информационного ньюзрума и т.д. И, конечно, появление новых средств массовой коммуникации, скорость и качество сделали свое дело. Это во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, почему надо различать. Мне кажется, это здорово, когда человека можно воспринимать в какой-то своей целостности. Пусть он многогранный, пусть он разный, но при этом он целостный. Мне всегда нравились люди целостные и многогранные. И такие люди меня всегда окружали.

Когда я только попала в МИД, для меня стало большим открытием, что половина заместителей министра либо писали стихи, либо прозу. У них были потрясающие хобби. Они были коллекционерами, знатоками искусства и так далее. Не считали это зазорным или необходимым отделять одно от другого. Так было всегда в истории нашей дипломатической службы. Не думаю, что это надо отделять.

О советах преемнику

- У нас есть традиция, которая оформлена в ранг правила. Это касается любой должности, любого направления. Есть момент передачи дел и там все регламентировано. Это предполагает и личные советы, и документооборот, и важные печати. Все хорошо.

О пандемии коронавируса

- Этот период для дипломатов стал глобальной проверкой на прочность, в первую очередь морально-этической, то есть насколько слова, которые мы произносим, не расходятся с делами, и как мы готовы нести ответственность за каждое слово. Сколько раз мы произносили фразу «Россия своих не бросает», и вот в какой-то момент жизнь поставила нас всех в ситуацию, когда за эти слова нужно было ответить и показать, насколько мы готовы реализовывать те концепции, которые мы предлагали и предлагаем, насколько мы к этому ответственно относимся. Это действительно была проверка.

Мало того, никакого глобального плана, который предусматривал бы пандемию-2020 не было. Этого никто не мог предположить. Никто не мог предположить, что в разных частях света начнут закрываться границы, не только внешние, не только внутри каких-то объединений, но и между населенными пунктами. Кто мог предположить, что мировую инфраструктуру оказания услуг придется выстраивать с нуля. В неделю мир разделил судьбы людей на до и после. Люди были вынуждены выживать, а не жить привычной жизнью.

О работе МИД во время эпидемии коронавируса и вывозе россиян из-за границы

- Огромное количество людей - дипломаты, сотрудники и руководство министерства - три с лишним месяца жили только этим. Что-то не получилось, но это издержки, которые не могут быть просчитаны. Если программа начиналась, как вывозная, в середине марта и существовала в таком виде до конца мая, то затем она стала по сути программой обеспечения жизнедеятельности наших граждан, которые находятся за рубежом, либо связаны неразрывно узами с теми, кто находится за границей. Это вопрос уже не разового вывоза, это стало выходом, спасением людей.

О фейках о семье

- Я много о себе интересного читаю: и что муж у меня американец, и что у моей семьи паспорта других стран, и что ребенка рожала в Штатах… Этих фейков и какой-то чуши, которая встречается в информационном пространстве, огромное количество. Фейков и небылиц запускается очень много. Но, когда ты выступаешь на международных конференциях и говоришь о том, что надо бороться с фейками, - это одно, а второе - это с ними жить и как-то сосуществовать.

Важно отметить, что, даже если есть информационный ресурс, социальные сети, возможность дать оперативно интервью, ответить на вопросы, это все тонет в потоке фейков, тем более если за этим кто-то стоит.

Об отношениях России, Китая и США

- Отношения Москвы, Пекина и Вашингтона очень интересные, очень сложные. По ним, мне кажется, можно изучать историю международных отношений. Я читала об этом «треугольнике», разбирая папину библиотеку, затем в институте, а затем уже на работе. И я всегда думала, что после преодоления времен явной конфронтации, XXI век даст этому «треугольнику» возможность работать на совершенно другом интеллектуальном уровне.

Хочется надеяться, что потенциал, который есть у этого «треугольника», еще даст о себе знать с конструктивной стороны. Честно говоря, еще три-четыре года назад представить такой уровень конфронтации между Вашингтоном и Пекином - торговые войны, санкции, запретные списки - было невозможно. Это, конечно, возможно было прогнозировать, но не в том качестве, в котором мы сегодня это наблюдаем.

О детских воспоминаниях о Китае

- Я приехала туда с родителями в день, когда мне исполнилось шесть лет. Мы прилетели из снежной Москвы, а снег в Китае в то время был редкостью. И мы попадаем в серое - потому что пыль. Все было серое, тусклое, все люди на велосипедах, машин практически нет, продуктов минимальное количество. Это было очень странно. Я писала бабушке письма и она запомнила одно такое письмо. Я писала: «Бабушка, ты спрашиваешь, как у меня дела? Дела у меня хорошо, играю в пыль». Мы собирали пыль и пытались с ней что-то сделать.

Меня поразил контраст между мощью культуры, которая была внутри Китая, и его внешней серой оболочкой, которая явилась мне в первые дни существования там. А познать Китай, понять его людей, их культуру и психологию, мне помогла мама.

О первой поездке в США и ООН

- Впервые я увидела Нью-Йорк, будучи в составе официальной делегации. И тогда Нью-Йорк меня потряс. У меня возникли ассоциации с органом, многозвучие органное, сложносочиненная музыка. С одной стороны - разноликость, с другой - целостность, то что я люблю. ООН мне показалась космической пересадочной станцией между планетами, потому что абсолютно разные люди, сохраняющие свою самобытность и представляющие свои интересы, при этом находящие общий язык. Само здание, несмотря на то, что было построено в конце 40-х-50-е годы, оно не потеряло своей оригинальности.

У меня были свои открытия Америки и свои разочарования. Если говорить об открытии - это внешнее дружелюбие, позитивно встречать людей, мыслить, не начиная с негатива, а с позитивной повестки, но при этом глубинной искренности я там не нашла. И это было главное разочарование. Мы-то друг друга сумрачно встречаем, а потом раскрываемся по полной программе. Нам важно сломать барьер.

О музыке и написании песен

- Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с «Русским радио» объявили конкурс лезгинки. Был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, но, к сожалению, в связи с пандемией, учитывая, что выиграла его представительница одного из наших регионов, то из-за логистики несколько сместились даты релиза, потому что надо было записывать-перезаписывать, но я думаю, скоро песня будет представлена.

Есть еще одна песня. Она написана в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу слухов, споров, дискуссий. И именно из-за этого родились строчки. Это появилось случайно. Я ей отправила строчки, а через два дня она отправила мне песню. Думаю, что в течение месяца-двух песня появится.

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