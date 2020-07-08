Дмитрий Нагиев восемь лет скрывал от жены тайную дочь

В начале карьеры, будучи ведущим скандального шоу «Окна», Дмитрий Нагиев с присущим ему азартом разбирал личную жизнь гостей студии, но о своей семье помалкивал. И сейчас на любой вопрос о личном 53-летний артист лишь туманно намекает, что не одинок, но штампа в паспорте у него нет. В принципе говорит правду, но подробностями не делится.

О том, что шоумен был 18 лет женат на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла (ныне известного актера), стало известно лишь после развода пары. Они поженились в 1986 году, когда Нагиеву было 19, и официально развелись в 2010-м. Алиса, устав от измен благоверного, разразилась мемуарами «Я была женой Нагиева».

Первая жена артиста Алиса Шер родила ему сына Кирилла.Фото: Instagram.com

«Наличие жены в Диминой жизни тщательно скрывалось под покровом тайны, - писала Алиса в своей биографии. - Покров украшался золотой вышивкой нелепых слухов и окаймлялся пышной бахромой догадок. Как-то в интервью на прямые вопросы журналистки «Кто такая Алиса Шер? Вы муж и жена или все-таки нет?» Нагиев умудрился ответить: «Что вы хотите узнать? Муж я или жена Алисе Шер? В какой-то статье было написано, что она вообще мужик… Поэтому беру тайм-аут до выяснения достоверной информации. И если выяснится, что Алиса Шер - мужчина, мы подружимся, если женщина - поженимся». Меня забавляло остроумие Дмитрия».

«Диме всегда нравились стервы»

Разрыв жены с Нагиевым был постепенным. Он просто все реже и реже стал появляться дома.

- От Алисы Дима ушел к Наташе Коваленко, которая работала вместе с ними на радио. Это было в конце 90-х. Наташа - эффектная стройная блондинка, Нагиев не устоял. До начала 2000-х Коваленко работала пресс-секретарем и агентом Димы, а потом ушла в тень, стала его «тайной женой». Она очень любит Диму, поэтому давно смирилась с его скрытностью, - рассказала «КП» знакомая Наталии Коваленко.

Со своей второй женой Наталией Коваленко шоумен живет в Санкт-Петербурге.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О своей сопернице Алиса Шер вскользь упомянула в книге, но ее имя называть не стала. Видимо, не хотела злить бывшего, который и по сей день скрывает свою личную жизнь.

«Существовал «интерес» к одной из сотрудниц радиостанции. Эта девица позволяла себе весь набор уловок и поступков любовницы, жаждущей увести мужа из семьи: утренние звонки, молчание в трубку и прочая, прочая. Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия: хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт. Но я «отрывалась» на Диме, - делится в своих мемуарах бывшая жена Нагиева. - Как-то в одно из поздних его возвращений - точно знаю, что от нее! - я позволила себе выяснение отношений. В ответ на заявление: «Она мне нравится как человек и как женщина» - я принялась швыряться детской мебелью, вцепилась Диме в волосы и стала выволакивать его из квартиры. Когда же Диме все-таки удалось освободиться, оказалось, что один из пальцев у меня сломан. За ночь он распух и по толщине равнялся оставшимся четырем.

А Диме всегда нравились стервы. Чтобы безупречный макияж, чулки и туфли на шпильках. Чтобы окружающие падали в обморок от смешанных чувств ужаса и восторга».

По словам друзей Нагиева, 48-летняя Наталия Коваленко до сих пор рядом с шоуменом. Именно ее артист называет в своих интервью «любимой, которая дослужилась до генеральши». Коваленко тоже работает на Первом канале. Дмитрий и Наталия живут в загородном доме под Питером, воспитывают 11-летнего сына Марка.

- Наталия очень эффектная стройная дама, всегда одета со вкусом, но не дорого-богато, как многие жены знаменитостей. Предпочитает сдержанные вещи от демократичных марок, - говорят о тайной жене Нагиева ее коллеги по Первому каналу.

Дмитрий часто берет любимую и младшего сына в путешествия: то они «зимуют» в Лапландии, то загорают на Маврикии.

«Каждая считает, что она единственная»

Впрочем, приятели артиста утверждают: свою личную жизнь он не выставляет напоказ, потому что в Москве у него есть еще одна семья. Лет пять назад в прессе промелькнула новость, что у Нагиева в столице живет возлюбленная Анна Спектор, которая воспитывает от него дочь. Новость о московской любовнице Дмитрия стала неожиданностью для его питерской жены Наталии Коваленко. Как говорят близкие Нагиева, еще до публикации артист звонил в СМИ и просил оставить его личную жизнь в тайне. А когда история о второй семье все же выплыла, успокоил Наталию: мол, это все сплетни.

Анны Спектор родила от Нагиева дочку. Сейчас Мире 8 лет.Фото: Instagram.com

- Феномен Дмитрия заключается в том, что ни одна женщина, даже видя его с другими и понимая, что он с ними спит, просто не отдает себе отчета в происходящем. Как гипноз, честное слово! Каждая считает, что она особенная и единственная и что именно с ней он потом останется, - рассказывала о своем браке с шоуменом Алиса Шер.

Видимо, Наталия и Анна тоже попали под обаяние телезвезды.

И да, роскошная брюнетка Анна Спектор существует. Московская пассия Нагиева живет на Новорижском шоссе, в коттедже, расположенном в поселке «Княжье Озеро». Там несколько лет назад Нагиев купил готовый двухэтажный дом с 4 спальнями площадью 265 кв. м. Подобные дома в этом поселке стоят около 30 миллионов рублей. В этом особняке Анна поселилась вместе с дочкой от Нагиева.

Для тайной возлюбленной Анны Спектор Дмитрий купил особняк площадью 265 кв. м в поселке «Княжье Озеро» под Москвой.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Как стало известно «КП», тайную дочь шоумена зовут Мира. С ее мамой Нагиев не связан узами брака, но ребенка признал официально и дал девочке свою фамилию. Мире 8 лет, и она очень похожа на своего знаменитого отца. Вероятно, артист назвал дочь таким необычным именем, поскольку его фамилия в переводе с тюркского означает «спаситель мира».

- Анне Спектор 45 лет, она давняя поклонница Димы, - говорит приятель актера. - Она встречается с Нагиевым около 15 лет. Когда Коваленко перешла в статус тайной гражданской жены и стала обустраивать их с Димой питерское гнездо, Нагиев начал ездить на гастроли один. Или в сопровождении Анны. В честь нее он назвал свой благотворительный фонд «Анна».

Кстати, с Анной Спектор Нагиев тоже познакомился в Питере. За годы рядом с Нагиевым она привыкла жить скрытно. У Анны даже нет аккаунтов в соцсетях, ее редкие фото можно увидеть только в блогах ее питерской родни.

МНЕНИЕ КОЛЛЕГ

Не хочет расстраивать поклонниц

Звездный промоутер Сергей Лавров убежден: Нагиев не показывает своих младших детей, поскольку зрительницы любят холостяков.

- Дмитрий с точки зрения пиара правильно себя позиционирует. Чем больше артист закрыт, тем больше к нему интерес, - считает Сергей Лавров. - Его спектакль «Кыся» последние 20 лет собирает бешеные аншлаги по всей стране. По крайней мере до карантина так было. Я поэтому всегда артистам ставлю в пример Нагиева: меньше появляйтесь в Инстаграме, меньше ходите на светские тусовки. Надо во всем знать меру. В этом плане еще молодец София Ротару. Она не дает интервью, ничего про себя не рассказывает и на гастроли приезжает раз в пять лет. Зато получает такой гонорар, который ее коллегам даже не снился (по слухам, за выступление на фестивале «Жара» несколько лет назад София Михайловна заработала 400 тысяч евро. - Ред.).

Поэтому и Нагиев молчит о своей семье. Я слышал, что у Дмитрия не одна жена. Слухи разные ходят о нем. Но он держит оборону, в чем абсолютно прав.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Покорил Гузееву и Самохину

Еще до начала карьеры, но уже в статусе женатого мужчины, Нагиев соблазнил не одну известную красотку. Так, его экс-супруга Алиса Шер не скрывает, что у шоумена был роман с покойной актрисой Анной Самохиной и с ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой.

Анна Самохина. Фото: Кадр из фильма.

«Как-то на первых курсах он курил с приятелем, и вдруг в институтской курилке появилась Она: сногсшибательно красивая, безумно популярная, под руку с известным режиссером, - описывает в своих мемуарах первую встречу Нагиева с Гузеевой Алиса Шер. - Лицо из телевизора, звезда. Видимо, безграничное благоговение, прочитанное в глазах нищих и пока еще безвестных студентов, ей польстило. Она кинула Диме: «Красавчик какой!» - и удалилась.

Через некоторое время Дима встретил свою богиню на Невском (в комплекте с режиссером, разумеется). Она, взяв юного птенца под крыло, провела его в кафе Дома журналистов. Где Дима, естественно, благополучно напивается. Впрочем, богиня тоже.

- Слушай, по-моему, я порвала колготки, - сообщает богиня томным шепотом, склоняя свое известное всей стране лицо к лицу падкого на соблазны юноши.

- Дались тебе эти колготки! - отвечает Нагиев и начинает срывать их со звездных ног.

Тут нежная психика известного режиссера не выдерживает, и он вызывает охрану. Диму под руки выводят из зала. За удачно сыгранную роль второго плана Нагиев получает телефон кинозвезды.

Лариса Гузеева. Фото: Кадр из фильма.

Я узнала об их взаимоотношениях совершенно случайно. Как-то Диме пришлось на месяц лечь в больницу. Именно в больнице я и встретила Димину пассию. Сначала я, конечно, просто опешила, ведь в первый раз увидела ее наяву, а не на экране. Дима нас познакомил:

- Это Лариса, а это Алиса; ой, чего-то мне нехорошо.

И ушел. Мы остались вдвоем. А Она вся такая раскрепощенная и на самом деле безумно хороша, чертовка».