Преодолеть последствия пандемии предпринимателям помогают государство и банки

Малый и средний бизнес пострадал от коронавируса. Особенно - общепит, автодилеры, гостиницы, стоматологическая практика, грузоперевозки. Без помощи государства и банков они вряд ли бы продержались.

ОБЩЕПИТ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

Спад в активности клиентов многие начали испытывать еще до того, как в стране был объявлен режим самоизоляции. Например, у кафе и ресторанов Саратова уже к 15 марта выручка сократилась вдвое.

-Люди перестали ходить в рестораны из-за страха перед коронавирусом. А в конце марта нам и вовсе пришлось закрыться для посетителей, - рассказывает финансовый директор сети кафе паназиатской кухни «Кукси каби» Любовь Ким.

-Только одно из четырех кафе работает на доставку, которая буквально спасает. Она у нас была и до пандемии. А вот рестораны без доставки сейчас находятся в катастрофическом состоянии, и рискуют вообще не открыться.

Тем не менее, доставка - не решение проблемы. Ведь многие сотрудники, хотя и остались без работы, рассчитывают на получение зарплаты. Из 50 работников сети всех сохранить не удалось: кто-то пошел в курьеры, кто-то – в таксисты. Будущее вырисовывалось безрадостное, поэтому, по словам Любови Ким, предприятие стало следить за государственными и банковскими программами поддержки.

- Нам помог ВТБ. Мы получили отсрочку и снижение ставки на 2/3 на полгода, - говорит Любовь Ким, — Это помогло нам выиграть время, рассчитаться по зарплате, и часть средств направить на операционную деятельность.

В Саратове открытие кафе и ресторанов зависит от эпидемической ситуации. Пока же в городе и области не разрешены даже летние веранды. По словам Любови Ким, в таких условиях все усилия направлены на эффективность и оптимизацию затрат.

ВЕРАНДЫ ОЖИВАЮТ

А вот в Хабаровске летние веранды уже открыты. Рестораторы ждут полного снятия ограничений.

-Закрывшись из-за коронавируса, мы стали развивать доставку. В курьеры пошли наши официанты и бармены. Большую часть из 600 сотрудников удалось сохранить. Во многом, благодаря «подушке безопасности», которая у меня была на черный день. Я не сторонник выгребать в ноль всю выручку, поэтому ничего критичного не возникло, - рассказывает владелец дальневосточной сети ресторанов «Эхо» Роман Ракуса. - Но для запуска летних веранд нужны были дополнительные средства, поэтому я обратился в ВТБ. Кредит на восстановление деятельности получил быстро и вовремя: посетителей веранд сейчас вдвое больше, чем в прошлом году.

И НА КАНИКУЛАХ ЕСТЬ РАБОТА

Школы Башкирии - на каникулах, а детские сады, которые в ряде регионов открываются после вынужденной самоизоляции, здесь закрыты до сих пор. Откроются они, скорее всего, 1 сентября. С конца марта комбинат детского питания «Магнат» Стерлитамакского района, который обеспечивает едой все местные 74 детских учреждения, работает, исходя из сложившейся ситуации.

-Нет деятельности – нет доходов. А у нас штат - 130 человек, - рассказывает директор комбината Роберт Хисамов, - Но мы изначально приняли решение: сотрудников увольнять не будем. Это давно сформированный, обученный коллектив. Все – профессионалы своего дела.

До середины мая у работников были оплачиваемые выходные. Потом, когда режим самоизоляции ослабили, они занимались косметическим ремонтом, генеральной уборкой пищеблоков.

По словам Роберта Хисамова, за счет собственных средств комбинат вряд ли продержался бы. В апреле-мае помогли государственные субсидии, из расчета 1 МРОТ на 1 сотрудника.

-Дополнительно большая поддержка пришла со стороны ВТБ. Он моментально отреагировал на заявку, плюс очень быстро открыл расчетный счет. Специалисты банка молодцы и хорошо поработали: 1 июня начали оформление документов, 2-го мы получили одобрение, а 3-го числа получили средства. Мы полностью перешли в ВТБ, и зарплатный проект туда перевели. Теперь мы подстрахованы, знаем, что резерв есть и нам хватает денег, чтобы запустить производство и заплатить поставщикам за сырье. А из них 80-90 процентов – это местные производители. Так что косвенно и они поддержку получили.

В будущее Роберт Хисамов смотрит со сдержанным оптимизмом. По его словам, пока шло голосование по поправкам в Конституцию, пищеблоки комбината в течение недели обеспечивали питанием избиркомы и сотрудников МВД. С 1 августа начинаются школьные лагеря. А там и начало нового учебного года не за горами. Так что работа будет, сохранится и коллектив.

Так же считает и руководитель тульской компании «Артель-дети» Андрей Владимиров.

- Было тяжело, но ни одного человека я не уволил и зарплату платил. Работали, шили маски для местных организаций. Хотя и себе в убыток, но распустить людей по домам мне совесть не позволила, - вспоминает Андрей Владимиров. - Этой весной я впервые почувствовал, что порваны все хозяйственные связи. С одной стороны, из-за того, что вся Москва была закрыта, и мы не могли купить ни иголки, ни молнии, ни пуговицы. С другой стороны, поставить готовую продукцию было некуда – ни один магазин не работал. Поэтому, чтобы хотя бы частично возместить потери, обратился в банк, который дал нам льготный кредит.

Кредит от ВТБ поможет предприятию преодолеть трудный период восстановления, но, по словам Андрея Владимирова в силу того, что оно выпускает сезонную одежду, перспективы бизнеса прояснятся только осенью.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, общий объем одобренных заявок от предпринимателей, рассчитывающих на поддержку по различным программам, как государственных, так и его собственных, превысил уже 411 млрд рублей. Суд по этому объему, это, бесспорно, значительная сумма, благодаря которой увереннее уже смотрят в будущее сейчас более 25 тысяч предпринимателей.