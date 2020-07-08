Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов

ЦЕРКОВЬ ВЛЕЗЛА В ПОЛИТИКУ?

- Владимир Романович, Бог в Конституции не оскорбляет чувства атеистов? Или тех, кто не исповедует Бога? Буддисты, например.

- А как это может оскорблять атеистов? Это же констатация факта, что предки передали нам веру в Бога. Ведь факт существования атеистов не оскорбляет верующих. С позиции христианина, любой человек – это образ Божий, независимо от того, верит он в Бога или нет. Он сотворен по образу Божьему. Поэтому христианин должен так относиться к любому человеку. Но точно так же и атеист может считать, что верующий заблуждается. Но существование верующего не оскорбляет атеиста.

Скажу как культуролог. Очевидно, что вся культура человечества вырастает из религий. Если брать европейскую и американскую культуру (после образования США), то долгое время религия играет определяющую роль. Атеистическая культура в современном понимании этого слова входит в права примерно с 18 века. Значит ли это, что вся история европейской культуры до 18 века сегодня оскорбляет атеиста? Нет. Точно так же и нынешняя поправка в Конституцию констатирует факт, что наши предки передали нам веру в Бога.

- По поводу церкви и политики. Патриарх Кирилл выступил, чтобы люди проголосовали «за». Это не вмешательство церкви в политику?

- Церковь не вмешивается в политическую борьбу. Скажем, когда идет голосование в Госдуму, на президентских выборах, где есть борьба партий и кандидатов за власть, Церковь ограничиваться тем, что констатирует важность исполнения гражданского долга. Но не выступает за какую-то конкретную политическую силу, партию, кандидата. Потому что за этим всегда стоит некая политическая позиция. А церковь не может занимать политическую позицию.

Когда же мы говорим о поправках в конституцию, мы говорим не о политике как о борьбе за власть, а об основном законе, который касается жизни каждого гражданина. Все прихожане Русской Церкви, как и последователи других традиционных религий России, являются гражданами Российской Федерации. Здесь нет вмешательства в политическую борьбу, но есть вопрос общегражданский и мировоззренческий.

ЕСТЬ ЛИ У СХИМНИКА СЕКТА?

- Что произошло в Среднеуральском монастыре? Почему схимник Сергий и его сторонники вытворяют там то, что хотят?

- Это история епархиальная и на уровне епархии должна получить разрешение. Я бы не стал говорить, что они «делают что хотят». Речь идет о конкретном человеке, с которым последние полтора-два года стали происходить радикальные изменения. До того времени он все же вел себя иначе. Поэтому и не было таких проблем, которые бы так сильно были заметны и так широко обсуждались. Может, в духовной жизни человека что-то стало происходить. Я слышал, что это связано в том числе с активным присутствием отца Сергия в информационном пространстве. Это не проходит бесследно для человека.

- А эта потасовка к Собчак – кто ее должен разбирать?

- Если есть заявление со стороны пострадавших в полицию, то правоохранительные органы будут с этим разбираться. А церковный суд занимается схиигуменом. Отец Сергий много выступал, нарушил предписания священноначалия, которые определенно запрещали ему выступать в информационном поле и благословляли воздержаться от публичных выступлений.

- А вы связывались с Ксенией Анатольевной после этой истории?

- Мы разговаривали по телефону. Она сказала, что снимает фильм. Я дал пояснения рабочего плана. Она записала комментарий епархии. И сказала, что произошел такой инцидент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

- А вы видели заявления отца Сергия?

- Конечно. Повторяю, по мнению многих, кто знаком с отцом Сергием, что-то странное с ним стало происходить в последнее время. Скажем, все свои заявления отец Сергий читает. И тут возникает сразу много вопросов.

- Кто их писал?

- И этот вопрос тоже.

УЖАСНЫЙ БИЛЛ ГЕЙТС

- Много споров по поводу фильма Никиты Михалкова и чипирования. Владимир Романович, Билл Гейтс нас чипирует?

- Мы такую историю пережили в 20 веке, чего нам бояться какого-то Билла Гейтса? Любая технология, с одной стороны, нашу жизнь улучшает, с другой стороны, она создает возможности, которые, если они будут использованы не для благих целей, могут обернуться чем-то плохим, злом – для человека и общества.

Древний пример христианских аскетов: ножом можно порезать хлеб, а можно убить человека. Ничего не поменялось с этой точки зрения. Мы можем с помощью информационных технологий записывать эфир на нашей любимой радиостанции, а можно говорить гадости с помощью этой технологии.

Здесь я бы рассматривал эту историю, которая обсуждается и которая во многом из-за пандемии продемонстрировала свою актуальность, как тему для серьезного и спокойного разговора и дискуссии. Любая технология, помимо тех преимуществ, которые она нам дает, в случае некорректного использования, безнравственного использования, может принести очень серьезные проблемы человечеству. Она может ограничивать человека в правах, позволять кому-то знать о человеке то, что он не хотел бы, чтобы знали . Все эти опасности реально существуют.

Обращение Никиты Михалкова в связи со снятым с эфира выпуском программы БесогонТВ .

Но прогресс не остановим. Церковь никогда не выступает против прогресса. Она говорит о необходимости соотношения любого технологического использования с нравственностью. Именно поэтому мы говорим, что поправки в конституцию, которые основаны на базовых нравственных постулатах, они и будут тем балансом, который не позволит никаким технологиям и Биллам Гейтсам сделать что-то плохое.

- Вы смотрели выпуск «Бесогона»?

- Да, конечно. Я и с Никитой Сергеевичем беседовал на эту тему. С чем-то я согласен, с чем-то нет. Согласен с тем, что есть реальная опасность — не в самой технологии, повторю, а в ее неверном использовании. Вот, скажем, поднятый Никитой Сергеевичем вопрос о дистанционном образовании. Как и все преподаватели, я заканчивал семестр со своими студентами в МГИМО дистанционно. Я вижу плюсы и минусы этого. Я уверен, что переход образования полностью на дистанционное не нужен, вреден и опасен. Отношения учитель – ученик требуют реального человеческого взаимодействия. Хотя пользоваться можно всеми технологиями.

ПОШЕЛ РАСКОЛ У ПРАВОСЛАВНЫХ?

- Вы не считаете, что закрытие храмов для прихожан было ошибкой на время пандемии?

- Закрытия храмов не было. Богослужение совершалось. Евхаристия, литургия. У нас страна большая, режимы в разных регионах были разные. В ряде регионов, включая Москву и область, некоторое время богослужения прихожан. Да, тяжело, да, больно, но это делалось из любви, внимания и заботы о людях. О какой ошибке может идти речь?

Может быть, Господь и попустил, сделал эту ситуацию возможной, чтобы мы задумались, что для нас важно. Меня потрясает, что мы, живя церковной жизнью уже много лет, выносим на уровень дискуссии не вопросы состояния собственной души, того, что мы стали хуже относиться к ближним, что мы не исполняем евангельские заповеди, а вопросы того, ли надо протирать иконы, обрабатывать их санитайзером или не надо. Что эти вещи становятся предметом внутрицерковной дискуссии. Меня это очень сильно огорчает.

- Вы не считаете, что из-за этого возник внутренний раскол?

- Нет, не считаю. Нет никаких оснований для подобного обобщения. Была дискуссия, да, временами – жесткая. Но никаких оснований сегодня для того, чтобы делать выводы о расколе, конечно, нет.

МНЕНИЕ

Ксении Собчак повезло, что из монастыря ее просто выгнали

Наш колумнист Сергей Мардан считает, что журналист хотела в очередной раз демонстративно вытереть о церковь ноги, но все пошло не по плану (подробности)