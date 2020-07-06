"Какая красотка!": 52-летняя Валерия в супермини показала идеальные ноги

Певица Валерия в свои 52 года выглядит как девочка. Хрупкая артистка носит коротки шорты, лосины, топы и открытые сарафаны. Глядя на то, как чудесно выглядит мама троих детей, кажется, что она знает секрет вечной молодости. А недавнее видео, которое опубликовала вокалистка в блоге, вызвало восторг у многочисленной армии поклонников супруги Иосифа Пригожина.

Валерия - известная модница. Каждый раз артистка поражает поклонников своими образами. Супруга Иосифа Пригожина не боится экспериментировать, часто примеряя молодежные образы. На этот раз певица предстала перед публикой в черном супермини - черном платье-комбинации в бельевом стиле и трендовых босоножках на невысоком каблучке.

Артистка показала, как помогает супругу надеть ботинки. "Продолжение «Кавказской пленницы». Серия «Дагестанская жена»", - подписала она видео.

valeriya Серия "Дагестанская жена"

Она встала на колено, чтобы помочь Пригожину. Артистка придерживала обувь, пока возлюбленный с помощью специальной ложки пытался надеть ботинок.

Поклонники остались довольны внешним видом кумира. Одни одарили фигуру 52-летней звезды комплиментами. Другие отметили, что так и выглядит настоящая любовь. "Это просто огонь", "Валерия - красотка", "Какая прекрасная фигура у Валерии", "Точеная фигура", "Какая красотка", "Вот это ноги", "Вы сама грация", - комментирует публика.

Напомним, певица регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Она не дает себе поблажек и занимается строго по часам. Старается не отставать от возлюбленной и Пригожин. Супруги придерживаются правильного питания и ведут здоровый образ жизни.