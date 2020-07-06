Наталья Катаева (Мордюкова): Слава Тихонов очень сильно ревновал Нонну к Сергею Герасимову

...Сегодня весь день вспоминаем Нонну Викторовну - мы подготовили для «Комсомольской правды» много ее интервью.

- Люба и Саша, она считала, что вы - наши родственники. Сами знаете.

- Наталья Викторовна, вас у мамы, простой деревенской женщины, было шестеро - четыре дочери и два сына. Даже по сельским меркам - немало.

- Когда мама была ещё молодая, Нонна говорила ей: «Ну, зачем столько детей рожать?»

Нонна ведь старшая в семье была, ей в детстве нянчить младших пришлось, да и потом много помогать сестрам и братьям.

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья КатаеваФото: Евгения ГУСЕВА

Но как хорошо, шумно, весело бывает, когда собирается большая семья! Как все поддерживают друг друга. Когда уже здесь, в Москве, ее, Нонну, прихватило, мы по очереди в больнице ночевали... Меня меняла Люда, потом Таня, а ее - Лена. И на встречах со зрителями всегда говорила: женщины, рожайте побольше детей!

...Тут в 4 утра по телевидению снова фильм «Родня» показывали.

Как она там хорошо играет! Никита Михалков очень талантливый режиссер.

- Они же ругались с Нонной Викторовной на съемках?

- Это так казалось. Нонна и Никита любили друг друга. Как любят друг друга талантливые люди.

Ругались, да. Нонна ведь с характером: спорила, не уступала. А Никита Сергеевич добивался, чтобы актриса выполнила поставленную задачу. Мог и накричать, и наругать, чтоб Нонна вошла в нужное состояние. А потом приходил – плакал, просил прощения.

Они были очень хорошими друзьями. Он как рыдал, когда Нонна умерла.

Нонна Мордюкова в фильме "Родня"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы помним этот день. Он голову прямо в гроб уронил. А недавно в телепередаче вспомнили, как она пела.

- Я тоже слушала. «Ах, мамочка, на саночках...» Песня из картины «Русское поле». Какой у нее голос красивый был, тембр своеобразный. Из тысячи узнаешь ее голос.

- Правда, что, когда вы с сестрой на рынок ходили, народ вокруг собирался?

- Люди хохотали, окружали ее. По лицу не всегда узнавали, а вот по голосу – сразу.

- А чего она такого говорила на рынке?

- Да ничего особенного. «Как вы солили огурцы? Сколько соли или укропа положили? А, нет, это неправильно. Нужно, чтобы яйцо сырое плавало в рассоле. Вот это настоящий рассол». Она им объясняла. Мы же в Ейске бочками солили огурцы. Всю зиму ели.

- Она говорила: каждый день надо съедать огурец.

- Я этого не слышала. Значит, вам говорила. Ей что придет в голову, то и скажет. Я все не могу запомнить.

- У вас голос как у Нонны Викторовны.

- Я не знаю, я ж себя не слышу. Мы с ней были многим похожи.

- А какие песни она пела дома?

- Это были старые песни. У нас была семиструнная гитара, и я на ней бренчала. (И кто-то украл потом.)

Так вот, мы брали с ней гитару в командировки. (Наталья Викторовна - художник по костюмам. - Авт.) Когда съемка закончится, мы с ней - картошки вареной поедим. Как хозяйка говорит: берите картошку от свиней.

- Как это?

- А это хозяйка варит ведро картошки, чтобы свиней кормить, оттуда мы брали и себе. Тетя Аня такая была. От Хоттабыча огурцы соленые брали. Там был рыжий старик, все его называли Хоттабычем. Вот он нас огурцами солеными и снабжал.

И вечером собираемся. Петя (Петр Катаев - известный оператор, муж Натальи Викторовны. - Авт.) с режиссером решат, что завтра снимать, а потом приходят к нам. Приносили чего-нибудь: дыню или еще что. Мы закусывали картошкой с огурцами и разговаривали о следующей съемке или вообще о жизни.

А Нонна - полулежа на кровати, у нее на животе гитара, аккомпанируя себе, поет:

(Наталья Викторовна напевает)

«Вот письмо без гнева и печали,

Я прочел порыв суровых строк.

Мы с тобой не правы были оба.

Но в жизни много есть еще дорог»...

Такой романс она пела.

- Может, это она - про Тихонова?

- Нет, Нонна о нем не вспоминала. Она мне говорила: ты девушка, меня не поймешь. Вот его сейчас нет, и не надо было бы никогда.

- Он же - Тихонов - ее любил?

- Естественно. Вы что, не знали, что он маме писал на Кубань письмо: если Нонна не будет со мной, я брошусь под поезд. Карандашом написал, и ее записку приложил. Нонна писала: «Режь меня на куски, я тебя ненавижу».

Тихонов очень сильно ревновал Нонну МордюковуФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это когда же такое было?

- Это когда у нее с Сергеем Герасимовым (выдающийся советский кинорежиссер – Авт.) была любовь. Герасимов приезжал к нам на Кубань, просил у мамы Нонниной руки. И мама сказала ей: если будет Герасимов, забудь о матери. Нонна счастлива была бы с ним всю жизнь. Потому что они понимали друг друга. Он с таким юмором. Мама его поселила у своей подруги. И он просто за Нонной - по пятам. И они даже тайно потом встречались.

- А Тихонов об этом знал?

- Какая-то «добрая душа» Славе написала записку: а ваша жена встречается с Герасимовым. И он ее ударил. На Пироговке я с ними жила. «Значит, ты все-таки с ним встречалась!» И у нее был синяк, она его замазывала гримом. И говорила: уходи, я тебя ненавижу. А он не уходил.

Нонна Мордюкова и её сын актер Владимир ТихоновФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы такое рассказываете...

- Это - жизнь.

- И мы их вспоминаем очень тепло.

- А потом, когда уже к старости, она говорит: это молодость. Вспоминала Славу. Ну… как подружку. Но не как любимого человека.

А от имени Сергея она даже бледнела. Я вижу, что у нее по лицу пробежит волна такая. Это драма была.

- Вы нам разрешаете это все использовать?

- Ну, а что? Если вы считаете, что это ничего особенного, то - конечно...

- Великие люди тоже были живыми.

- Не то слово!

- Да, мы всех их вспоминаем сегодня со светлыми чувствами.

- Ну, и хорошо, что так. Думаю, Нонна на нас бы не обиделась. Это же тоже память. Ведь так? Как в том нашем с Нонной романсе.

«...Оглянись, и, может быть, милее

Дни покажутся, что быстро пронеслись.

Вот последний поворот аллеи.

Еще не поздно, оглянись...»

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