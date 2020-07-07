«Довел до выкидыша и скрылся»: Обнищавшая любовница Прохора Шаляпина оказалась на больничной койке

Сногсшибательная красотка Татьяна Гудзева пленила Прохора Шаляпина еще до его интрижки с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Правда, из-за скандальной пианистки Прохор и Татьяна расстались...

Но, как выяснилось позже, не навсегда. То и дело, по словам Татьяны, Прохор бегал к ней на свидания. Может, и дальше бы так бегал, пока Татьяна не забеременела.

В прошлом году блондинка родила от Шаляпина сына Федора, но артист не спешит признавать наследника. Татьяне же тяжело одной тянуть двоих детей.

— Я и старшую дочь 15 лет ращу одна, а тут внебрачный ребенок,— делилась с «КП» Татьяна Гудзева. — Одной мне двоих детей не поднять. Поэтому я и попросила Прохора помочь с деньгами. Он мне обещал дать на роды два миллиона рублей, но денег я так и не увидела.

Федор очень похож на Прохора. По свидетельству я дала сыну его фамилию, но хочу, чтобы Прохор официально признал Федора. Но он настаивает на ДНК. Но как не его ребенок? Я в отличие от него не веду двойную жизнь. Надеюсь, что он поступит как мужчина, усыновит своего сына.

Но на этом «Санта -Барбара», как вы понимаете, не закончилась. Минувшей зимой Шаляпин расстался с Виталиной и укатил в заморский вояж с 40-летней миллионершей Татьяной Дэвис.

Казалось бы, отхватил такой «джэк-пот», богатую невесту, но, как рассказала kp.ru Татьяна Гудзева, параллельно певец снова начал бегать к ней на встречи. И добегался до того, что Татьяна снова оказалась в положении…

- Прохор начал ко мне ходить, все у нас снова закрутилось, - вздыхает в разговоре с kp.ruТатьяна Гудзева.- Он мне сказал: «Танечка, я хочу еще детей!» Снова клялся в любви.

А потом «добрые люди» рассказали мне, что он тоже самое говорит этой миллионерше американской. Даже смс-ки его показали.

По словам Татьяны Гудзевой, у нее на этом фоне случился нервный срыв, после которого она угодила в больницу, в очень дорогую клинику.

- Я просила Прохора, чтобы он пришел, отправила ему кучу видео оттуда. Но Прохор никак не отреагировал на мои сообщения, - говорит Татьяна.

У девушки случился выкидыш.

Как рассказывает Гудзева, там же в больнице она узнала, что ждет еще одного ребенка от певца.

- Но, видимо, из- за его игнора произошел выкидыш, я потеряла нашего малыша, - плачет Татьяна Гудзева/ - Я так растоптана и хочу, чтобы все знали, какой он негодяй. Столько денег на лечение и реабилитацию потрачено. Все, что было отложено на детей, все отдала врачам, которые меня сейчас спасают... Я потеряла ребенка, до сих пор лежу в больнице, дети с бабушкой пока. А Прохор не то, что про меня, он забыл про нашего сына. Видимо, снова сошелся с этой миллионершей.

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