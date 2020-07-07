2020-07-07T10:59:15+03:00
Происшествия

"Разбил машину и брызнул баллончиком в глаза": В Одинцове девушка попала в больницу после нападения бывшего мужа

Местная полиция разбирается в истории абьюзера, который преследует бывшую жену после развода
Иван РУНЕВ
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Бывший муж держит девушку в постоянном страхе.Бывший муж держит девушку в постоянном страхе.Фото: Shutterstock
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33-летняя Виктория( имя изменено) уже привыкла жить в постоянном кошмаре. Виной всему бывший муж женщины 30-летний Сергей (имя изменено). Несмотря на то, что их отношения закончились, мужчина не оставляет экс-супругу в покое и постоянно её преследует. По порядку. Их отношения начинались как обычная романтическая история и ничего не предвещало проблем в будущем. Свадьба, рождение дочери, приятные семейные хлопоты. Но после заключения брака поведение мужа стало меняться, Сергей был вспыльчивым, ревнивым и вёл себя не вполне адекватно. По началу Виктория пыталась найти к мужу подход и наладить отношения, но ничего не выходило, обстановка в семье становилась только хуже. Женщина не хотела, чтобы происходящее отразилось на дочери и подала на развод. Виктория надеялась, что так она сможет оградить себя от нападок мужа, но она ошибалась.

— Он озлобился ещё больше, взламывал мои соцсети, выкладывал мои фото на сайтах интим услуг, звонил моим друзьям и говорил всякие гадости, — рассказывает Виктория.

Но кибер-хулиганством мужчина не ограничивался, он поджидал бывшую жену в подъезде с перцовым баллончиком. Недавно Виктория попала в больницу с химическими ожогами.

— В Одинцовскую ЦРБ обратилась 33-летняя женщина с химическими ожогами лица, левого глаза и правого лучезапястного сустава, — сообщил источник kp.ru

Чтобы помочь дочери справиться с такой стрессовой ситуацией, с Дальнего Востока приехала мама Виктории. Родителю удалось немного вытащить дочь из депрессии, чтобы она снова могла зажить нормальной жизнью. Через некоторое время Вика познакомилась с другим мужчиной, и у них завязался роман. Казалось, жизнь налаживается, но успехи в её личной жизни не обрадовали бывшего супруга. Сергей воспринял новые отношения бывшей жены как вызов.

— Он разбил машину моего молодого человека, когда она была припаркована во дворе, нанёс внушительный ущерб. Я боюсь этого человека, уже год идёт суд по родительским правам. Таких просто нельзя подпускать к детям. Дочке всего 2 года, — говорит Виктория.

Оказалось, что Вика не единственная, кто пострадал от темперамента Сергея. Только подав на развод, женщина узнала, что супруг уже был женат. Набравшись смелости, Виктория отыскала первую жену своего мучителя и позвонила ей.

— Я не ожидала, что она согласится со мной общаться, но мы разговорились. Она рассказала мне, как он жестоко с ней обходился, избивал её и детей очень сильно. Она долго лечилась после отношений с ним, восстанавливала психическое здоровье. Рассказала, что он был осуждён условно за угрозу убийством, этого я тоже раньше не знала, — говорит Виктория.

Родители Сергея часто просят прощения у Вики за поведение их сына, но женщина устала жить в постоянном страхе и ожидания очередной выходки. Она подала заявление в полицию и решительно настроена наказать бывшего мужа и обезопасить себя и ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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