Он побежал и все побежали: 16-летний легкоатлет-рекордсмен Матвей Волков готов сменить российское гражданство

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) столкнулась с перспективой потерять ведущих спортсменов страны. Восходящая звезда в прыжках с шестом Матвей Волков подал запрос на смену спортивного гражданства. Отец обладателя рекорда мира в юниорах Константин Волков заявил, что уже есть страна, готовая пригласить к себе его сына. А разные источники утверждают, что предложения сменить флаг есть у многих ведущих российских легкоатлетов, таких как Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков.

Кто такой Волков-младший и кто такой Волков-старший

Матвею Волкову всего 16 лет, но уже сейчас эксперты прочат ему большое будущее. Матвей не так давно установил новый юношеский рекорд мира (5 м 45 см). Предыдущее юниорское достижение, кстати, принадлежало Мондо Дюплантису – тому самому, который сейчас является главной звездой в этом виде и держит рекорд мира. В мире легкой атлетике Волков-младший уже известен. Хотя бы потому, что есть Волков-старший – серебряный призер Олимпиады-80, вице-чемпион мира-83 и победитель «Дружбы-84».

Константин Волков и сделал шокирующее заявление: его сын уже подал запрос о смене гражданства в World Athletics. «Уже написано письмо в WA как раз касательно особого случая для смены гражданства. Если они признают, что обстоятельства действительно нестандартные и уникальные – процесс будет запущен. Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена», - цитирует «Спорт-Экспресс» отца спортсмена.

Отказ от выплаты штрафа

«Дурацкие действия чиновников» - это, видимо, отказ ВФЛА заплатить штраф в 5 млн долларов за допинговые нарушение своих бывших начальников. Требуемую сумму Россия должна была внести до 1 июля, но по официальной версии не успела найти таких денег из-за коронавируса. По неофициальной – в высшем руководстве российского спорта испугалась платить, поскольку никаких гарантий в ответ не получили, а вслед за 5 млн штрафа могли последовать дополнительные требования на десятки миллионов долларов.

В ответ в World Athletics намерены отлучить всех российских атлетов от соревнований даже под нейтральным флагом. Это может сломать карьеры не только признанным чемпионам, таким как Ласицкене, Сидорва и Шубенков, но и немногим оставшимся в России восходящим звездам, таким как Матвей Волков.

Ласицкене тоже готова сменить гражданство

Смена гражданства в легкой атлетике сейчас муторная процедура. Чтобы атлеты не бегали из страны в страну, установлен «карантин» - сменивший сборную спортсмен должен сделать перерыв на три года. Но в создавшихся условиях World Athletics, чтобы показать ВФЛА свою власть и возможности, может пойти на уступки и установить особый статус перехода для российских атлетов, и отменить «карантин». Видимо его и запросили для Матвея Волкова.

Есть еще один путь для смены гражданства российских легкоатлетов. Если конфликт затянется, то ВФЛА вообще могут исключить из World Athletics. В этом случае «билет на свободу» получат все ее спортсмены. В том числе и звезды. И они могут воспользоваться возможностью перехода под другой флаг. Несколько дней назад лучшая в мире прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не исключает ухода из сборной:

«Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта», - заявила чемпионка. И как утверждают разные источники, предложения поменять гражданство есть не только у Марии Ласицкене (урожденная Кучина). Есть страны, которые хотели бы видеть под своим флагом чемпионку мира в прыжках с шестом Анжелику Сидорову и других российских атлетов.

Исключить ВФЛА могут в январе 2021 года на Конгрессе World Athletics. И если это произойдет, от российской легкой атлетики, кажется, не останется вообще ничего.