«Ей очень нужны деньги»: Дана Борисова может стать суррогатной матерью

Модель и звезда ток-шоу Алена Кравец уже не первый год враждует с 44-летней телеведущей Даной Борисовой. Не так давно, например, две блондинки разругались в пух и прах из-за мужа Кравец. 35-летняя модель обвинила Дану, что та отсылала ее мужу-олигарху СМС и видео интимного содержания. Но, судя по всему, конфликт уже сошел на нет, поскольку Алена рассматривает Борисову в качестве суррогатной матери для своего будущего малыша. Мол, ее дочь Даниэлла уже выросла, им с мужем хочется еще детей.

- У меня была сложная беременность, а потом я чуть не умерла во время родов. Как вспомню, так вздрогну. Поэтому сама рожать не могу, подыскиваю суррогатную маму, - рассказала «КП» модель Алена Кравец. - Дана Борисова мне подходит внешне. И пусть мы с ней разные, она, конечно, дурная порой, но я ее давно знаю, у нее уже есть взрослая дочь. Плюс она нуждается в деньгах. А для меня несложно заплатить ей полтора-два миллиона рублей.

По словам Алены, она уже предложила Дане выносить для нее ребенка.

- Женщина она недальновидная, может, конечно, в последний момент отказаться, - посетовала Кравец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773344" frameborder="0"></iframe> Дана Борисова придумала легенду про мужа-бизнесмена.

Как говорит модель, ее не смущает, что в прошлом Борисова лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

Модель Алена Кравец признается: после первых родов она чуть не умерла. Поэтому для второго ребенка она хочет нанять суррогатную маму.Фото: Instagram.com

- Мы виделись недавно на съемках, вроде бы она трезвая сейчас, давно уже не пьет. Да и к тому же у ребенка мои гены будут. Дана будет только сосудом. Правда, она ненадежная, может родить, а потом не отдать ребенка. Прежде чем подобное затевать, составим договор, чтобы избежать возможных форс-мажоров, - делится Кравец.

Впрочем, не исключено, что сюжет про суррогатное материнство придумали сценаристы ток-шоу, частыми гостьями которых являются и Алена, и Дана. Иначе зачем состоятельной светской львице нанимать в качестве сурмамы телеведущую с вредными (хоть и в прошлом) привычками? Ведь здоровье суррогатной матери - это одно из первых условий, на которое обращают внимание родители будущего малыша.

КСТАТИ

Пока раздумывает

В свою очередь, Дана Борисова пока не комментирует заявление Кравец. В беседе с журналистом «КП» телеведущая намекнула, что Кравец уже не первый раз просит ее выносить ей ребенка.

Напомним: Дана Борисова воспитывает 13-летнюю дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. С мужем телеведущая рассталась почти сразу после рождения дочери и долгое время воевала с ним, жалуясь журналистам, что Аксенов задолжал ей алименты. Правда, когда Дана попала в наркологический центр, муж забрал дочь к себе. И сейчас Полина из-за непростых отношений с матерью в основном проживает с отцом. Несмотря на семейные конфликты, мать и дочь еще в докарантинное время проводили вместе школьные каникулы в Европе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770324" frameborder="0"></iframe> Дана Борисова призналась, что была эскортницей.

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