Советника главы "Роскосмоса" задержали за госизмену

В Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова. В сети появились видеокадры, которые распространила ФСБ России. На них видно, как люди в штатском ведут задержанного к микроавтобусу.

- Иван Иванович Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена"). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, - сообщили "КП" в ФСБ России.

Статья предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

В Госкорпорации подчеркнули, что задержание Сафронова не касается текущей работы в "Роскосмосе", где он успел поработать всего 4 недели. Ранее там заявляли, что новый советник главы Роскосмоса "будет заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, также ему доверено кураторство ряда спецпрограмм Роскосмоса".

Говорят, что ФСБ России заинтересовалось Сафроновым около года назад. Тогда его вызвали на Лубянку по поводу его статьи в "Коммерсанте", в которой он сообщил о поставке Россией в Египет истребителей Су-35. Эта информация вызвала в Пентагоне настоящий скандал: госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Каиру санкциями. Поставки были сорваны, а в отношении автора статьи было заведено административное дело за разглашении государственной тайны.

Со временем административное расследование переросло в уголовное, а также выяснились обстоятельства, которые позволили обвинить Сафронова в госизмене.

Многие столичные журналисты знали Ивана лично: он успел поработать корреспондентом "Ведомостей" и "Коммерсанта", часто летал в командировки по линии Министерства обороны. Коллеги удивлялись осведомленности Сафронова: он мог со знанием дела критиковать разработки отечественной военной промышленности.

Но в большей степени журналист интересовался космосом и не скрывал, что лично знаком с Дмитрием Рогозиным и многими другими государственными служащими, которые ему помогают делать эксклюзивные материалы. Похоже, что после проблем со статьей в "Коммерсанте", автора под свое крыло решил взять "Роскосмос". Но это уже не помогло. Очевидно, что контрразведка уже более плотно заинтересовалась осведомленностью Ивана.

- Не исключено, что новая должность в Госкорпорации для Ивана - комбинация спецслужб, которая позволила активизировать и зафиксировать интерес к нему представителей НАТО, - прокомментировали "КП" источники в правоохранительных органах.

Интерес к журналистике, к освещению деятельности военно-технического сотрудничества, оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности Иван унаследовал от отца Ивана Ивановича Сафронова, который работал военным обозревателем в газете "Коммерсант" и "Газете.Ру".

Полковник запаса отлично разбирался в военных разработках, так перешел в гражданскую газету из пресс-службы Военно-космических сил России.

Военный журналист погиб в Москве в 2007 году при невыясненных обстоятельствах: после похода в продуктовый магазин выпал из окна подъезда.

Говорят, что это случилось после его очередной командировки в Объединенные Арабские Эмираты. Он успел сообщить своим коллегам, что нашел на международной выставке информацию о возможных поставках российского оружия в Сирию и Иран.

Он побоялся публиковать эти сведения, так как опасался быть привлеченным за разглашение государственной тайны. Следствие не нашло криминального следа, но родственники в это верить отказались.