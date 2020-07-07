Уголь – в топку: кому выгодно останавливать добычу сырья в России?

Если кто-то считает, что добыча угля – пережиток прошлого, – ошибается! В июне Правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Зачем? И как мы с этим будем жить, если уже сегодня последствия горных работ в Сибири и на Дальнем Востоке вызывают много вопросов? Попробуем выяснить.

По ценности добываемый в недрах земли уголь можно смело ставить в один ряд с нефтью и газом. Одно отличие: топливо это твердое, добывать его сложнее, транспортировать – тоже. Зато им можно отапливать целые города и регионы, производить для них электричество и использовать в создании многих важных ингредиентов в металлургии и химпроме. Словом, уголь до сих пор востребован. И, кстати, на «развитом» Западе его потребляют не меньше, чем в нашей стране.

На первый взгляд, резона останавливать добычу – нет никакого. Это видно и по статистике: за 10 лет объемы угледобычи в России выросли в 1,3 раза, а инвестиции в угольные проекты – в 2,5 раза. Что эти цифры означают для таких регионов, как Кузбасс? Это многомиллиардные поступления в местные бюджеты, социальные проекты – строительство и ремонт школ, больниц, дорог.

Каждый новый проект в сырьевых регионах – это еще сотни и тысячи рабочих мест, а для местных жителей – возможность трудоустроиться рядом с родным поселком и городом, а не ездить на дальнюю двух-недельную (а то и многомесячную) «вахту». Это и хорошее подспорье для развития малого бизнеса в таежных районах – если вокруг кипит работа, идет строительство, значит, есть условия для инвестиций в сферу услуг: магазины, салоны, мастерские. Рост экономики территорий поднимает и достаток семей горняков (средняя зарплата у кузбасских угольщиков, по данным Кемеровостата, – 58 399 рублей, при средней зарплате по региону – 41 399 рублей).

Взять, к примеру, разрез «Кузнецкий Южный», который планируется запустить на юге Кузбасса. Подсчитано, что за три года он принесет в бюджеты всех уровней 6 млрд рублей, из которых 2,4 млрд останется в регионе. Еще даст 1800 рабочих мест. Понятно, что компания заинтересована в привлечении местных кадров – жителей ближайших городов и поселков. Тем более, многие – с профильным образованием и опытом работы в угольной отрасли. И наверняка будут рады стабильному заработку после пандемии, которая прошлась и по таежным регионам.

Не случайно в Кемеровской области даже создали свое министерство угольной промышленности.

«Угольная отрасль - важнейшая для Кузбасса. От её работы зависит благополучие 1,5 млн человек, это более половины жителей региона. Наша задача – обеспечить стабильную работу угольной промышленности и создать условия для её развития», – объяснил такое решение губернатор Сергей Цивилёв.

Такая же задача и общей для страны программы, принятой Правительством. По ней в ближайшие годы власти и угольщики должны полностью обновить производственные мощности и создать новые комплексы добычи и переработки в Кузбассе, Ростовской области, на Дальнем Востоке. Параллельно – решить вопросы с транспортировкой сырья: погрузочными станциями, доставкой по железной дороге, выгрузкой в портах. Чтобы все было быстро и безопасно – таковы требования современного мира.

Программа будет реализована в три этапа. Первый рассчитан до 2025 года – за это время компании должны технически перевооружиться, увеличить объёмы обогащения угля и позаботиться об обновлении транспортной инфраструктуры вместе с РЖД. К 2030 году будут сформированы новые центры угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Старые и бесперспективные разрезы и шахты будут закрываться.

Также в программу заложили решение социальных вопросов. Это и финансовая поддержка бывших угольщиков, и снос ветхого жилья на подработанных территориях. Это и решение вопросов экологии: отдельные суммы заложены на рекультивацию мест добычи – слишком много накопилось за предыдущие годы брошенных и пылящих угольных разрезов. Сами горняки теперь должны работать с применением новых технологий шумо- и пылеподавления.

Интерес государства к развитию отрасли понять можно – только налоговых отчислений в бюджет страны и регионов она приносит ежегодно более 100 млрд рублей. До 2035 года планируется собрать не меньше 2 трлн рублей. К тому же запасов угля в нашей стране, по оценкам ученых, хватит еще на 500 лет добычи. В отличие от нефти, которая может закончиться через считанные десятки лет.

Однако не все жители страны столь радужно воспринимают угольные проекты, даже запускаемые с применением новых технологий и повышенных мер безопасности. Парадоксальная ситуация возникла в том же Новокузнецком районе Кузбасса. Здесь протесты против строительства погрузочный станции вылились в требования отставки местных властей. И остановки проекта из-за «шума и пыли». При том, что угольщики в несколько раз перевыполнили санитарные нормы по расстояниям объекта от жилой застройки (отнесли станцию на 2,4 км вместо возможных по нормам 500 метров, учитывая розу ветров и все возможные риски), заказали промышленные пушки пылеподавления, а железнодорожные пути спрятали под специально построенный 5-метровый защитный земляной вал. И добычу с перевозкой угля даже не начинали.

Как же развивать угольную промышленность в таких условиях?

МНЕНИЕ

Илья Гращенков, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики:

Проблемы возникают из-за недостатка взаимного понимания ситуации. Людей часто пугают слухи о воздействии на здоровье. Хотя ничего страшного в использовании угля нет. Мировая история показала: вся Европа несколько сотен лет потребляла уголь в большом количестве, и ничего не произошло ни с Лондоном, ни с Парижем. Тем не менее, страшилки появляются, в соцсетях быстро распространяются панические слухи. И вот уже готовый скандал регионального масштаба! В такой ситуации могут найтись желающие подогреть протест искусственно.

Что касается перспектив угольной отрасли – она снижает свою актуальность. Даже добывающие уголь регионы – Камчатка, Якутия – стараются переходить на газ. Меньше выбросов и проблем с транспортировкой. Но есть регионы, где уголь удобно добывать и потреблять. К таким можно отнести Кузбасс. И поскольку он достаточно населенный, – перспективы развития отрасли там есть. На ближайшие лет 10-15 точно!

Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика»:

Тема экологии крайне чувствительна для населения. При этом основной выплеск негатива идет чаще всего вокруг строительства новых объектов – в то время как старые предприятия советского и досоветского времени, часто куда более опасные для экологии, такого негатива не вызывают (за редкими исключениями – например, во Владикавказе).

Экология нередко является не столько причиной, сколько поводом для волнений. В обществе порой велико раздражение, но люди не всегда могут себе объяснить его причины (действия власти, отсталость, ощущение исторического тупика и т.п.). Экология является одним из универсальных языков рационализации этого раздражения – человеку легче объяснить себе, что не доволен он именно экологией. Причины проявлений негатива подчас глубже.