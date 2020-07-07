2020-07-07T13:13:22+03:00
Звезды

Телеведущему Александру Беляеву девять часов удаляли новую опухоль

Больной раком синоптик обнародовал свой истинный диагноз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеваниемАлександр Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеваниемФото: Иван ВИСЛОВ
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Знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев перенес девятичасовую операцию. У него обнаружили новую пятисантиметровую опухоль.

Александр Беляев несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Некоторое время назад ведущему вновь потребовалась экстренная помощь врачей. Дело в том, что его недуг развивается на фоне диабета второго типа. "А недавно случилось ужасное - резко поднялся сахар... Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады…", - рассказал знаменитый синоптик.

При этом он впервые обнародовал свой истинный диагноз. "У меня рак прямой кишки. Почему скрывал? Да как-то рак прямой кишки звучит не комильфо. В итоге, кто-то написал об онкологии легких, а я спорить не стал…", - цитирует Буляева "СтарХит".

Сейчас Александр Вадимович находится дома. "Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Дышу свежим воздухом и радуюсь пока временному успеху", - делится телезвезда.

Говоря о своем недуге он отмечал, что все произошло из-за плохой наследственности. "У мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии", - признался Александр Вадимович.

Одно время у него случилось расстройство нервной системы, были затруднены координация движений и речь. По словам Беляева, раньше он принимал очень много таблеток. Телеведущий не исключил, что лекарства могут давать побочные эффекты. "За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь", - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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