Капремонт простыми словами. В России сняли серию разъяснительных роликов о современном ЖКХ
Серия разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте начинается с трогательного объяснения словами маленького мальчика. Малыш играет в кубики и рассказывает нам, взрослым, зачем нужен капитальный ремонт домов и почему лучше делать взносы регулярно, но небольшими суммами.
Зачем платить взносы на капремонт.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте
В следующем видео разницу между капитальным ремонтом и текущим объясняет суровый автомеханик.
Чем отличается текущий ремонт от капитального.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте
В третьем ролике домохозяйка за кухонным столом дает рецепт эффективного участия собственников в капитальном ремонте дома.
Как принять участие в капитальном ремонте.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте
И наконец мужчина в годах объясняет, как организовать ремонт дома эффективно с точки зрения экономии энергии и средств плательщиков.
Как сэкономить с капитальным ремонтом.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте
Короткие видеоролики, созданные Минстроем совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), призваны простыми словами объяснить самые часто возникающие вопросы о капитальном ремонте. Наглядные истории с примерами из повседневной жизни помогают жителям понимать их права и возможности при проведении капитального ремонта.
Напомним, система капитального ремонта в России появилась семь лет назад. Жителям многоквартирных домов нужно было рассказать узнали о ее целях и задачах, специфике работы. Поэтому в регионах была запущена и активная информационная кампания, чтобы собственники жилья могли познакомиться с этой системой. Информационно-просветительская работа по информированию населения о задачах по капремонту продолжается и по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU