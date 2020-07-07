Капремонт простыми словами. В России сняли серию разъяснительных роликов о современном ЖКХ

Серия разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте начинается с трогательного объяснения словами маленького мальчика. Малыш играет в кубики и рассказывает нам, взрослым, зачем нужен капитальный ремонт домов и почему лучше делать взносы регулярно, но небольшими суммами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789139" frameborder="0"></iframe> Зачем платить взносы на капремонт.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте

В следующем видео разницу между капитальным ремонтом и текущим объясняет суровый автомеханик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789140" frameborder="0"></iframe> Чем отличается текущий ремонт от капитального.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте

В третьем ролике домохозяйка за кухонным столом дает рецепт эффективного участия собственников в капитальном ремонте дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789141" frameborder="0"></iframe> Как принять участие в капитальном ремонте.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте

И наконец мужчина в годах объясняет, как организовать ремонт дома эффективно с точки зрения экономии энергии и средств плательщиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/789142" frameborder="0"></iframe> Как сэкономить с капитальным ремонтом.Минстрой России совместно Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) выпустил серию разъяснительных видеороликов о капитальном ремонте

Короткие видеоролики, созданные Минстроем совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), призваны простыми словами объяснить самые часто возникающие вопросы о капитальном ремонте. Наглядные истории с примерами из повседневной жизни помогают жителям понимать их права и возможности при проведении капитального ремонта.

Напомним, система капитального ремонта в России появилась семь лет назад. Жителям многоквартирных домов нужно было рассказать узнали о ее целях и задачах, специфике работы. Поэтому в регионах была запущена и активная информационная кампания, чтобы собственники жилья могли познакомиться с этой системой. Информационно-просветительская работа по информированию населения о задачах по капремонту продолжается и по сей день.