Сергей Степашин: Умер Валентин Власов. Он был представителем президента Ельцина в Чечне в самое тяжёлое время

- Сергей Вадимович! Это Радио "Комсомольская правда". Мы слышали, горе в рядах ваших соратников - в понедельник, 6 июля, на 74-м году жизни, скончался Валентин Власов...

- Да, ушел из жизни Валентин Степанович Власов. Завтра будем хоронить его на Троекуровском...

Сергей Степашин: «Умер Валентин Власов» 00:00 00:00

У него славная биография. Конечно, в историю нашей страны – современной России - он вошел как представитель президента Ельцина в Чечне. Вы помните, он был захвачен тогда бандитами в плен. Едва не потерял здоровье, что называется, и жизнь. Тогда силами МВД мы проводили операцию по его спасению. Спасли его и иностранцев – представителей Красного Креста. Помните эту историю?

- Да. Конечно...

Валентин Власов автор нескольких книг. Замечательный человек. Для меня и для тех, кто знал Валентина по работе, особенно в Чечне и не только, его уход -это огромная потеря. Тем более, что и возраст был небольшой. Ушел неожиданно из жизни.

- Будем помнить.

- Да, спасибо ему за все, что он сделал. Кстати, Валентин был награжден Орденом За заслуги перед Отечеством II степени. Борис Ельцин, помнится, тогда приехал к нему прямо в больничную палату, там и вручил ему эту большую государственную награду. Кстати, за дело. Человек, действительно, рисковал жизнью во благо нашей страны. Вечная ему память...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Валентин Степанович Власов родился 20 августа 1946 года в Архангельске. В советский период занимал ответственные хозяйственные и партийные посты в Архангельской области, а затем в Узбекской ССР.

После распада Советского Союза он вернулся домой, где прошел путь от мэра Архангельска до главы администрации Архангельской области. В 1996 году Власова назначили первым заместителем полномочного представителя правительства России в Чеченской республике, в 1997 году - полномочным представителем.

1 мая 1998 года Власов был захвачен группой чеченских боевиков на трассе Ростов -Баку в районе станицы Ассиновская. Спустя полгода, 13 ноября 1998 года, был освобожден.

В дальнейшем Власов занимал должности члена и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии России, чрезвычайного и полномочного посла в Республике Мальта, затем в Киргизии.