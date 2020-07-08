2020-07-08T02:12:58+03:00
Общество

Крымчане - туристам: Мы вам так рады! Но оштрафуем и обсчитаем

Семейная экспедиция журналистов «Комсомолки» протестировала качество услуг курортного полуострова. А заодно — его менталитет и отношение к россиянам с «материка»
Дмитрий СТЕШИН
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Курортный сервис ласково перебирает самые потаенные струны души туриста, дает ему возможность, за относительно небольшую сумму почувствовать себя властелином мира.Курортный сервис ласково перебирает самые потаенные струны души туриста, дает ему возможность, за относительно небольшую сумму почувствовать себя властелином мира.Фото: Юлия АЛЕХИНА
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Продолжение

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.

«ВИРУСА ВАШЕГО МЫ НЕ БОИМСЯ»

Психологи называют это мероприятие – «спонтанная провокация». Едва мы появились в столице Крыма, как моментально поучаствовали в тесте на отношение к «понаехавшим». Наверное, мы были первыми курортниками этого сезона, пострадавшими от эвакуатора. Будем объективны, несколько миллионов автомобилей, каждое лето заезжающие в Крым, превращают жизнь тихих курортных городков в настоящий ад. Поэтому полуостров быстро перенял московский опыт.

Сезон этого года начался поздно, вирус обрубил треть лета. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Сезон этого года начался поздно, вирус обрубил треть лета.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Богатое ущелье.

Автомобиль Экспедиции «КП» утащили прямо от входа в симферопольскую гостиницу, в тот момент, когда мы относили вещи в номер.

Логика эвакуаторщиков была простая: машина припарковалась у гостиницы, надутый круг на заднем сиденье, полотенца, детское кресло и московские номера... Положа руку на сердце, могли бы не портить людям отдых. Людям, которые привезли на полуостров деньги. Но, мы запарковались за 3 метра до зебры пешеходного перехода, а должно быть 5. Формально - сами виноваты.

Правда, с другой стороны перекрестка, по диагонали от нашей машинки, стоял другой автомобиль, дерзко наехавший колесами прямо на зебру. Его не тронули – номера местные, он спокойно простоял до вечера и уехал по своим делам.

Автомобиль Экспедиции «КП» утащили прямо от входа в симферопольскую гостиницу, в тот момент, когда мы относили вещи в номер. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Автомобиль Экспедиции «КП» утащили прямо от входа в симферопольскую гостиницу, в тот момент, когда мы относили вещи в номер.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Жена металась по жаркой симферопольской улице, как неаккуратно подстреленная голубка и шептала, глотая слезы: «Украли…». Но, тут появилась бдительная бабушка с коляской и успокоила жену: «Эвакуировали, я видела». Привлеченная стенаниями на улицу выбежала администратор гостиницы Ирина. Быстро нашелся телефон штрафстоянки… Через час, за 3000 рублей в кассу и 500 рублей штрафа через Госуслуги, автомобиль вернулся к отелю. Администратор нашей пустой гостиницы отпаивала Юлию ледяным компотом и успокаивала:

- Они гады, все знают. Даже поговорку, которую в Крыму про них сочинили: «Лучше сын гомосексуалист, чем эвакуаторщик.» А вы не представляете, как мы вас ждали все эти месяцы…

- Крым в России навсегда, – твердо сказал нам наш старый товарищ, соратник по «крымской весне», симферопольский политолог Владимир Джаралла и добавил Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Крым в России навсегда, – твердо сказал нам наш старый товарищ, соратник по «крымской весне», симферопольский политолог Владимир Джаралла и добавилФото: Юлия АЛЕХИНА

Действительно, сезон этого года начался поздно, вирус обрубил треть лета. По словам нашей собеседницы, впервые крымчане, привыкшие к туристу, который «никуда не денется – приедет», вдруг оказались в пустоте и испытали настоящий инфернальный ужас: «А вдруг – все? Не будет туриста? Не будет работы, не будет денег?»

- Мы даже вируса вашего не боимся, - мягко ворковала Ирина. - Но готовы встретить его, как положено! Мы и температуру имеем право измерить перед заселением и отказать, если видим, что человек болен. Но мы вам рады, поверьте!

Большинство современных туристов не до конца понимают – зачем они едут на юг? Фото: Юлия АЛЕХИНА

Большинство современных туристов не до конца понимают – зачем они едут на юг?Фото: Юлия АЛЕХИНА

МЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ УКРАИНЫ

Большинство современных туристов не до конца понимают – зачем они едут на юг? Нет, не за солнцем, не за морем – этого в достатке и на берегу какого-нибудь Каспия. Турист едет за «отношением». Курортный сервис ласково перебирает самые потаенные струны души туриста, дает ему возможность, за относительно небольшую сумму почувствовать себя властелином мира. На две недели в году. «Отношение» - важный компонент сервиса, который в Крыму еще только прорастает, борясь с окаменелой коркой советского санаторного хамства.

Зав. кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Зав. кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Зав. кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин, в целом согласился с ходом моих мыслей, горько заметив:

- Когда говорят, что Крым скоро заменит Турцию и Египет, я невесело смеюсь. Главная проблема нашего турбизнеса – ментальная.

Крымский менталитет, вещь особенная. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Крымский менталитет, вещь особенная.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Как это?

- Люди в турбизнесе считают, что отдыхающие к ним падают с неба. Когда я говорю: «Ребята, вы бы повнимательнее с клиентом-то!». Мне обычно отвечают: «Зачем? Завтра новые приедут».

- А разве это не такая очевидная вещь, о которой знает даже хозяин палатки с шаурмой?

- Это наследие Украины. К нам всегда ехали жители малообеспеченных западных украинских областей. Люди бережливые. Они приезжали не просто со своей едой, а со своей солью. Заработать на них было нереально. И так мы Египет не заменим.

В России, кроме Крыма, есть еще десяток регионов, которые обладают своим собственным культурным мышлением. Фото: Юлия АЛЕХИНА

В России, кроме Крыма, есть еще десяток регионов, которые обладают своим собственным культурным мышлением.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Но прошло шесть лет, качественно турпоток изменился, это же видно. Поехали балованные тем же Египтом россияне.

- Простой бытовой пример. Ужинаем в ресторане. Официант – молодой человек крымско-татарской национальности. Играет музыка, я уже не молод и плохо слышу. Прошу его: «Молодой человек, наклонитесь ко мне!». Он меня игнорирует, второй, третий раз. Пока я ему не говорю: «С таким чувством гордости вам не место в сфере услуг, я не прошу унизиться, а прошу выслушать меня и принять заказ! Услужить, в хорошем понимании этого слова, услугу оказать». И он мне говорит: «Я мусульманин». Стоп, а в Турции и Египте тогда кто работает в сервисе? Мне кажется, за несколько лет этого не изменить, должно пройти несколько поколений. До тех пор, пока не поймут, что накрыть на стол и взять деньги – этого мало, чтобы конкурировать с передовыми курортами.

Озеро Богатое Ущелье. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Озеро Богатое Ущелье.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Мне еще в 2014 году один отельер тут рассказывал, что «шведский стол» или «все включено» это противоречит крымскому менталитету, потому что ему подсознательно кажется, что гость просто жрет даром.

Игорь Николаевич машет рукой:

- Какой там «шведский стол», когда в дорогущем отеле в Ялте тебе в 9 утра долбят в дверь с криком: «Уборка номера!». И прямо требуют, чтобы гости выметались и не мешали убирать. Так и заявляют прямо: «Идите на пляж, хватит спать!». Отношение!

Озеро Богатое Ущелье. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Озеро Богатое Ущелье.Фото: Юлия АЛЕХИНА

На прощание, мой собеседник открыл последний секрет турбизнеса:

- Меня все время обсчитывает в одном магазинчике глазастая продавщица, но как она это делает! С каким тактом и услужливостью! Мне десяти рублей не жалко. Вот ей бы не овощами торговать, а туризмом заниматься…

Впервые крымчане, привыкшие к туристу, который «никуда не денется – приедет», вдруг оказались в пустоте и испытали настоящий инфернальный ужас. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Впервые крымчане, привыкшие к туристу, который «никуда не денется – приедет», вдруг оказались в пустоте и испытали настоящий инфернальный ужас.Фото: Юлия АЛЕХИНА

ВИТРИНА РОССИИ

- Крым в России навсегда, – твердо сказал нам наш старый товарищ, соратник по «крымской весне», симферопольский политолог Владимир Джаралла и добавил:

- Клясться мне нельзя, поверьте на слово.

Спорить не хотелось. По поправкам в Конституцию Крым проголосовал как Чечня — 90% «За». Но Крым голосовал явно за главную для себя поправку — неотчуждаемость территорий — по-сути, это повторный референдум за вхождение в состав России.

Главная проблема нашего турбизнеса – ментальная. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Главная проблема нашего турбизнеса – ментальная.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Почему тогда в разговорах крымчан часто проскакивает слово «материк»? Почему так называют Россию? - удивляемся мы.

И тут наш собеседник начал рубить наболевшее:

- Когда железная дорога не занимается перевозками в Крым, а делает это через некую компанию. Когда главные банки страны без лишней дипломатии говорят: «Мы в Крыму работать пока не будем...»

Люди в турбизнесе считают, что отдыхающие к ним падают с неба. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Люди в турбизнесе считают, что отдыхающие к ним падают с неба.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Мы подсказываем:

- Крупные российские сотовые операторы отказываются работать...

Но, Владимир считает, что обида на вышеперечисленное – частности:

- Слово «материк» было в ходу и при Украине. Это такой региональный «культурный код для своих». Фактор идентификации. В России, кроме Крыма, есть еще десяток регионов, которые обладают своим собственным культурным мышлением. Это не отчуждение, это лишь обозначение себя.

Крым голосовал явно за главную для себя поправку — неотчуждаемость территорий — по-сути, это повторный референдум за вхождение в состав России. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Крым голосовал явно за главную для себя поправку — неотчуждаемость территорий — по-сути, это повторный референдум за вхождение в состав России.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- А что поменялось в крымском менталитете за последние годы?

- Вспомним, что мы, в отличии от других российских регионов, лишь в начале своего развития. Поэтому, нам последовательно демонстрируют «что есть Россия».

- Колоссальное строительство?

- Не только. Стиль управления. Нам присылали чиновников, которые, оказывается умеют решать поставленные задачи! И решать их на ходу! Но это было в первые 3-4 года. Теперь нам нужно решать проблемы самим, своими кадрами. И тут сразу же начинаются традиционные крымские вещи. Тебе, например, могут очень долго объяснять, как что-то сложно сделать, как невозможно эту проблему решить, постепенно подводя к мысли, что в таком случае и делать-то ничего не надо! Само пройдет…

Отношение» - важный компонент сервиса, который в Крыму еще только прорастает, борясь с окаменелой коркой советского санаторного хамства. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Отношение» - важный компонент сервиса, который в Крыму еще только прорастает, борясь с окаменелой коркой советского санаторного хамства.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Мы прекрасно поняли, о чем говорил Владимир. Видели своими глазами. Пару дней назад, мы стояли над 200-метровой траншеей которую какой-то идиот выкопал высоко в горах, на территории Крымского горного заповедника. Землекоп заплатил за это удовольствие 200 тысяч рублей и даже закапывать обратно не стал. Следом другая вражина, иного слова и не подобрать, слила горное водохранилище: в Крыму, где реальный дефицит воды! И его даже не отругали толком, хотя в России, скорее всего, этому губителю природы пришлось бы всю оставшуюся жизнь работать на штрафы и на то, чтобы сделать «как было».

А сброс канализации в море прямо в курортных зонах? А сама вода, которой хватало в притык, пока не случился бесснежный 2020 год – вот неожиданность, а так бы гладенько проскочили…

Крымский менталитет, вещь особенная. Исследовать его можно долго, и нам теперь с ним жить, потому что Крым – это Россия. Окончание Экспедиции в Крым — в ближайшем номере «КП» и на нашем сайте kp.ru

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Отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч. Это реально?!

Семейная экспедиция спецкора «КП» Дмитрия Стешина посчитала свои траты после путешествия [Часть 4]

ИСТОЧНИК KP.RU

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