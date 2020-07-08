Крымчане - туристам: Мы вам так рады! Но оштрафуем и обсчитаем

Продолжение

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.

«ВИРУСА ВАШЕГО МЫ НЕ БОИМСЯ»

Психологи называют это мероприятие – «спонтанная провокация». Едва мы появились в столице Крыма, как моментально поучаствовали в тесте на отношение к «понаехавшим». Наверное, мы были первыми курортниками этого сезона, пострадавшими от эвакуатора. Будем объективны, несколько миллионов автомобилей, каждое лето заезжающие в Крым, превращают жизнь тихих курортных городков в настоящий ад. Поэтому полуостров быстро перенял московский опыт.

Сезон этого года начался поздно, вирус обрубил треть лета.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787980" frameborder="0"></iframe> Путешествие журналиста "Комсомолки" Дмитрия Стешина по Крыму - Богатое ущелье.

Автомобиль Экспедиции «КП» утащили прямо от входа в симферопольскую гостиницу, в тот момент, когда мы относили вещи в номер.

Логика эвакуаторщиков была простая: машина припарковалась у гостиницы, надутый круг на заднем сиденье, полотенца, детское кресло и московские номера... Положа руку на сердце, могли бы не портить людям отдых. Людям, которые привезли на полуостров деньги. Но, мы запарковались за 3 метра до зебры пешеходного перехода, а должно быть 5. Формально - сами виноваты.

Правда, с другой стороны перекрестка, по диагонали от нашей машинки, стоял другой автомобиль, дерзко наехавший колесами прямо на зебру. Его не тронули – номера местные, он спокойно простоял до вечера и уехал по своим делам.

Автомобиль Экспедиции «КП» утащили прямо от входа в симферопольскую гостиницу, в тот момент, когда мы относили вещи в номер.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Жена металась по жаркой симферопольской улице, как неаккуратно подстреленная голубка и шептала, глотая слезы: «Украли…». Но, тут появилась бдительная бабушка с коляской и успокоила жену: «Эвакуировали, я видела». Привлеченная стенаниями на улицу выбежала администратор гостиницы Ирина. Быстро нашелся телефон штрафстоянки… Через час, за 3000 рублей в кассу и 500 рублей штрафа через Госуслуги, автомобиль вернулся к отелю. Администратор нашей пустой гостиницы отпаивала Юлию ледяным компотом и успокаивала:

- Они гады, все знают. Даже поговорку, которую в Крыму про них сочинили: «Лучше сын гомосексуалист, чем эвакуаторщик.» А вы не представляете, как мы вас ждали все эти месяцы…

- Крым в России навсегда, – твердо сказал нам наш старый товарищ, соратник по «крымской весне», симферопольский политолог Владимир Джаралла и добавилФото: Юлия АЛЕХИНА

Действительно, сезон этого года начался поздно, вирус обрубил треть лета. По словам нашей собеседницы, впервые крымчане, привыкшие к туристу, который «никуда не денется – приедет», вдруг оказались в пустоте и испытали настоящий инфернальный ужас: «А вдруг – все? Не будет туриста? Не будет работы, не будет денег?»

- Мы даже вируса вашего не боимся, - мягко ворковала Ирина. - Но готовы встретить его, как положено! Мы и температуру имеем право измерить перед заселением и отказать, если видим, что человек болен. Но мы вам рады, поверьте!

Большинство современных туристов не до конца понимают – зачем они едут на юг?Фото: Юлия АЛЕХИНА

МЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ УКРАИНЫ

Большинство современных туристов не до конца понимают – зачем они едут на юг? Нет, не за солнцем, не за морем – этого в достатке и на берегу какого-нибудь Каспия. Турист едет за «отношением». Курортный сервис ласково перебирает самые потаенные струны души туриста, дает ему возможность, за относительно небольшую сумму почувствовать себя властелином мира. На две недели в году. «Отношение» - важный компонент сервиса, который в Крыму еще только прорастает, борясь с окаменелой коркой советского санаторного хамства.

Зав. кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Зав. кафедрой экономической и социальной географии Таврической академии Игорь Воронин, в целом согласился с ходом моих мыслей, горько заметив:

- Когда говорят, что Крым скоро заменит Турцию и Египет, я невесело смеюсь. Главная проблема нашего турбизнеса – ментальная.

Крымский менталитет, вещь особенная.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Как это?

- Люди в турбизнесе считают, что отдыхающие к ним падают с неба. Когда я говорю: «Ребята, вы бы повнимательнее с клиентом-то!». Мне обычно отвечают: «Зачем? Завтра новые приедут».

- А разве это не такая очевидная вещь, о которой знает даже хозяин палатки с шаурмой?

- Это наследие Украины. К нам всегда ехали жители малообеспеченных западных украинских областей. Люди бережливые. Они приезжали не просто со своей едой, а со своей солью. Заработать на них было нереально. И так мы Египет не заменим.

В России, кроме Крыма, есть еще десяток регионов, которые обладают своим собственным культурным мышлением.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Но прошло шесть лет, качественно турпоток изменился, это же видно. Поехали балованные тем же Египтом россияне.

- Простой бытовой пример. Ужинаем в ресторане. Официант – молодой человек крымско-татарской национальности. Играет музыка, я уже не молод и плохо слышу. Прошу его: «Молодой человек, наклонитесь ко мне!». Он меня игнорирует, второй, третий раз. Пока я ему не говорю: «С таким чувством гордости вам не место в сфере услуг, я не прошу унизиться, а прошу выслушать меня и принять заказ! Услужить, в хорошем понимании этого слова, услугу оказать». И он мне говорит: «Я мусульманин». Стоп, а в Турции и Египте тогда кто работает в сервисе? Мне кажется, за несколько лет этого не изменить, должно пройти несколько поколений. До тех пор, пока не поймут, что накрыть на стол и взять деньги – этого мало, чтобы конкурировать с передовыми курортами.

Озеро Богатое Ущелье.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Мне еще в 2014 году один отельер тут рассказывал, что «шведский стол» или «все включено» это противоречит крымскому менталитету, потому что ему подсознательно кажется, что гость просто жрет даром.

Игорь Николаевич машет рукой:

- Какой там «шведский стол», когда в дорогущем отеле в Ялте тебе в 9 утра долбят в дверь с криком: «Уборка номера!». И прямо требуют, чтобы гости выметались и не мешали убирать. Так и заявляют прямо: «Идите на пляж, хватит спать!». Отношение!

Озеро Богатое Ущелье.Фото: Юлия АЛЕХИНА

На прощание, мой собеседник открыл последний секрет турбизнеса:

- Меня все время обсчитывает в одном магазинчике глазастая продавщица, но как она это делает! С каким тактом и услужливостью! Мне десяти рублей не жалко. Вот ей бы не овощами торговать, а туризмом заниматься…

Впервые крымчане, привыкшие к туристу, который «никуда не денется – приедет», вдруг оказались в пустоте и испытали настоящий инфернальный ужас.Фото: Юлия АЛЕХИНА

ВИТРИНА РОССИИ

- Крым в России навсегда, – твердо сказал нам наш старый товарищ, соратник по «крымской весне», симферопольский политолог Владимир Джаралла и добавил:

- Клясться мне нельзя, поверьте на слово.

Спорить не хотелось. По поправкам в Конституцию Крым проголосовал как Чечня — 90% «За». Но Крым голосовал явно за главную для себя поправку — неотчуждаемость территорий — по-сути, это повторный референдум за вхождение в состав России.

Главная проблема нашего турбизнеса – ментальная.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- Почему тогда в разговорах крымчан часто проскакивает слово «материк»? Почему так называют Россию? - удивляемся мы.

И тут наш собеседник начал рубить наболевшее:

- Когда железная дорога не занимается перевозками в Крым, а делает это через некую компанию. Когда главные банки страны без лишней дипломатии говорят: «Мы в Крыму работать пока не будем...»

Люди в турбизнесе считают, что отдыхающие к ним падают с неба.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Мы подсказываем:

- Крупные российские сотовые операторы отказываются работать...

Но, Владимир считает, что обида на вышеперечисленное – частности:

- Слово «материк» было в ходу и при Украине. Это такой региональный «культурный код для своих». Фактор идентификации. В России, кроме Крыма, есть еще десяток регионов, которые обладают своим собственным культурным мышлением. Это не отчуждение, это лишь обозначение себя.

Крым голосовал явно за главную для себя поправку — неотчуждаемость территорий — по-сути, это повторный референдум за вхождение в состав России.Фото: Юлия АЛЕХИНА

- А что поменялось в крымском менталитете за последние годы?

- Вспомним, что мы, в отличии от других российских регионов, лишь в начале своего развития. Поэтому, нам последовательно демонстрируют «что есть Россия».

- Колоссальное строительство?

- Не только. Стиль управления. Нам присылали чиновников, которые, оказывается умеют решать поставленные задачи! И решать их на ходу! Но это было в первые 3-4 года. Теперь нам нужно решать проблемы самим, своими кадрами. И тут сразу же начинаются традиционные крымские вещи. Тебе, например, могут очень долго объяснять, как что-то сложно сделать, как невозможно эту проблему решить, постепенно подводя к мысли, что в таком случае и делать-то ничего не надо! Само пройдет…

Отношение» - важный компонент сервиса, который в Крыму еще только прорастает, борясь с окаменелой коркой советского санаторного хамства.Фото: Юлия АЛЕХИНА

Мы прекрасно поняли, о чем говорил Владимир. Видели своими глазами. Пару дней назад, мы стояли над 200-метровой траншеей которую какой-то идиот выкопал высоко в горах, на территории Крымского горного заповедника. Землекоп заплатил за это удовольствие 200 тысяч рублей и даже закапывать обратно не стал. Следом другая вражина, иного слова и не подобрать, слила горное водохранилище: в Крыму, где реальный дефицит воды! И его даже не отругали толком, хотя в России, скорее всего, этому губителю природы пришлось бы всю оставшуюся жизнь работать на штрафы и на то, чтобы сделать «как было».

А сброс канализации в море прямо в курортных зонах? А сама вода, которой хватало в притык, пока не случился бесснежный 2020 год – вот неожиданность, а так бы гладенько проскочили…

Крымский менталитет, вещь особенная. Исследовать его можно долго, и нам теперь с ним жить, потому что Крым – это Россия. Окончание Экспедиции в Крым — в ближайшем номере «КП» и на нашем сайте kp.ru

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