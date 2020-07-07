Топ-менеджера банка обокрал мошенник, представившийся ее же сотрудником

В век информационных технологий расцвели буйным цветом различные виды мошеннических операций. Особенно активизировались желающие заработать нечестным путём в период пандемии. И, в отличие от вируса, сбавлять свою активность они, видимо, не собираются. Не так давно в Москве от действий таких самозванцев пострадал заместитель руководителя одного из известных банков. Казалось бы такого человека было невозможно обмануть, но мошенникам это удалось. Видимо, так думал и сам сотрудник, поэтому задача для мошенников оказалась несложной. Несколько дней назад 48-летней Ирине позвонили с незнакомого номера, вежливый собеседник объяснил женщине, что с её счётом производятся странные манипуляции, а банковская система в них распознала мошеннические действия. Чтобы обезопасить средства замначальника банка, представитель службы безопасности предложил женщине снять деньги с карты и перевести их на резервный счёт до устранения рисков. Волнение из-за возможной потери денег заставило Ирину забыть о мерах безопасности, а услужливый голос в трубке убедил женщину в благих намерениях звонившего. Ирина следовала рекомендациям собеседника и перевела деньги со счёта на номера, которые ей диктовали в трубке. Только после завершения всех манипуляций она поняла, что стала жертвой мошенников. Расстроенная Ирина написала заявление в полицию.

— 48-летняя жительница Москвы обратилась с сообщением о совершенных в отношении неё мошеннических действиях , пострадавшая передала номера телефонов, с которых поступали звонки, а так же предоставила данные о банковских переводах на сумму 105 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Теперь по данному факту полиция проводит проверку и устанавливает личности лиц, выдававших себя за сотрудников того же банка, которым руководит потерпевшая женщина.