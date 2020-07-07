2020-07-07T15:13:09+03:00
Спорт

Есть рекорд: игрок в американский футбол Патрик Махоумс подписал контракт на 500 млн долларов

До этого самый большой контракт в истории профессионального спорта имел бейсболист клуба «Лос-Анджелес Энджелс»
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
503 млн. долларов за десять лет - это много или мало?503 млн. долларов за десять лет - это много или мало?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Прогнозы о том, что пандемия собьет пену на перегретом спортивном рынке, похоже, не оправдались. Сегодня стало известно, что игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити» 24-летний Патрик Махоумс подписал новый 10-летний контракт с клубом на 503 млн долларов. Полумиллиардной сделке способствовала победа «Канзаса» в Супербоуле, где Махоумса признали самым ценным игроком.

Есть рекорд! До этого самый большой контракт в истории профессионального спорта имел бейсболист клуба «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут. В 2019 году аутфилдер подписал 12-летний договор на сумму 430 млн долларов.

Кстати, такая форма многолетних контрактов с самыми яркими звездами в Америке уже давно вошла в норму. Легендарный баскетболист Майкл Джордан еще в 1988 году подписал с «Чикаго» восьмилетний контракт, правда всего на 25 млн долларов. Но несмотря на то, что по ежегодной зарплате Его Воздушество не входил даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА, пересматривать договор никогда не стремился, поскольку в десятки раз больше зарабатывал на рекламе. Но когда контракт в 1996 году закончился, чтобы Джордан не убежал в другую команду, ему уже положили 30 млн долларов в год. Кстати, на такую зарплату в клубе только спустя 15 лет вышел Коби Брайант.

Многолетние контакты со звездами популярны и в НХЛ. И здесь самое большое соглашение за всю историю Лиги имеет Александр Овечкин. Владелец клуба "Вашингтон" Тед Леонсис не прогадал – Александр Великий отработал эти деньги сполна, и с ним готовы продлить контракт в следующем году.

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ХОККЕИСТОВ, ИМЕЮЩИХ САМЫЕ БОЛЬШИЕ МНОГОЛЕТНИЕ КОТРАКТЫ В НХЛ

Александр Овечкин - $124 млн ($9,54 млн в год) – капитан «Вашингтона» имеет 13-летний контракт до 2021 года, который клуб готов с ним продлить.

Артемий Панарин - $81,5 млн ($11,64 млн в год) – форвард в прошлом году заключил контракт с клубом «Нью-Йорка Рейнджерс» на семь лет до 2026 года.

Евгений Малкин – $76 млн ($9,5 млн в год) - форвард имеет контракт с «Питтсбургом» на 8 лет до 2022 года.

Никита Кучеров - $76 млн ($9,5 млн в год) – форвард имеет 8-летний контакт с «Тампой» до 2027 года.

Сергей Бобровский – $70 млн ($10 млн в год) – заключив в прошлом году 7-летний контракт с «Флоридой», российский вратарь стал самым дорогим вратарем НХЛ.

Баскетбол

Тимофей Мозгов – $65 млн ($16,25 млн в год) – у российского центрового четырехкратный контракт с «Лос-Анжелес Лейкерс» закончился в прошлом году.

КСТАТИ

Роналду и Месси набивают себе цену

В европейском футболе ситуация иная. Даже Криштиану Роналду, при переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году, подписал контракт всего на 6 лет с зарплатой в 11 млн евро в год. Другое дело, что контракт потом пересматривался и продлевался, но все же… Сейчас зарплата портунальца в «Ювентусе», с которым он имеет 4-летний контракт, составляет 31 млн «чистыми».

Кстати, сейчас самым высокооплачиваемым футболистом мира является не Роналду, а Лионель Месси, имеющий оклад в «Барселоне» в 90 млн евро «грязными» в год (порядка 45 млн «чистыми»). Сейчас клуб старается переподписать свою главную звезду, но ни о каких пяти и тем более десятилетних контрактах речь не идет.

Напомним, что Роналду за свою карьеру, в основном за счет спонсорских контрактов, уже заработал миллиард. Месси на подходе…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Огненное шоу и молчаливый Азмун: Как в аэропорту Пулково встречали чемпионов России по футболу 2020 команду «Зенит»
Сине-бело-голубые прилетели в родной Санкт-Петербург глубокой ночью 6 июля, тем не менее первыми поздравить их с чемпионством пришли тысячи преданных фанов [фото, видео]
«У нас одна цель - всегда побеждать»: Сергей Семак поделился первыми эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный тренер сине-бело-голубых празднует двойную победу - «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2020, а он сам стал дедушкой [видео]
«Ждем возвращения Кокорина - он усилит команду»: Михаил Боярский празднует победу «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный фанат сине-бело-голубых рассказал, как "Зенит" смог стать чемпионом России по футболу-2020 и чего он ждет от любимой команды в следующем сезоне
Рубин - Оренбург 5 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин – Оренбург 5 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Захарова сравнила выборы президента в США с воронкой
Россия не будет уговаривать США оставаться в Договоре по открытому небу
20 тысяч военных направили в районы наводнений в Японии
Дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство: В Минкультуры дали рекомендации вузам
В Краснодаре, Сочи и Новороссийске досрочно отремонтировали 180 километров дорог
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Москвичей предупредили о надвигающихся шквалах и смерчах
Власти США заключили крупнейший контракт с производителем вакцины от коронавируса
Путин: почта должна работать и при пандемии, и в военное время
RT представил новый выпуск «Акцент Шоу»
Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
В Якутии коронавирус отступает
Эксперт назвал выгоды, которые Россия получит от строительства нового атомного ледокола
В МИД объяснили, почему Россия может не бояться бубонной чумы из Китая и Монголии
При падении школьного автобуса в водохранилище в Китае погиб 21 человек