«Зеленые» ВУЗы: Помочь экологии и попасть в международный рейтинг

Экологи призывают российские университеты начать сортировку твердых бытовых отходов. Для этого предлагают в свободном доступе скачать пособие «Как внедрить раздельный сбор в вузе». Инструкция поможет начать и шаг за шагом развить экологической направление в деятельности учебного заведения, привить студентам любовь к природе и бережное отношение к окружающей среде.

Как отмечают авторы проекта, их цель - приучить студентов к адекватному обращению с отходами. Молодые специалисты с большой вероятностью внедрят полезные знания на местах своей работы.

Также внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов выгодно и самому университету. Это снизит экологический вред на территории и сэкономит средства на вывоз мусора.

Немаловажным является и тот фактор, что это позволит участвовать в российских и международных рейтингах «Зеленых» ВУЗов.

Напомним, в России хотят законодательно утвердить раздельный сбор отходов. На данный момент в эксперименте хотят принять участие 24 субъекта России. Но присоединиться может любой другой регион.