Пока не открылись кинотеатры, кино можно смотреть на МТС ТВ

МТС ТВ – крупный телевизионный интернет-сервис или онлайн-кинотеатр. То, что сервис предоставляет большой мобильный оператор, не означает, что пользоваться им могут только его абоненты. Нет. МТС ТВ могут подключить абоненты любого оператора и не только мобильного. Фиксированный интернет с хорошей скоростью тоже подойдет: ведь существенная часть телеканалов и фильмов, которые можно посмотреть на сервисе, предлагаются в отличном HD-качестве. И их лучше смотреть на большом экране. А интернет может быть любой.

До недавнего времени бренд МТС больше ассоциировался с традиционным платным ТВ: компания занимает третье место в России по числу подписчиков. Но в последнее время компания все более активно развивает свой видео-сервис.

То есть теперь, чтобы смотреть множество каналов в отличном качестве и к тому же получить доступ к огромной библиотеке фильмов не нужно идти в офис оператора, заключать контракт или вызывать монтажника оборудования на дом. Достаточно установить приложение МТС ТВ на свой СМАРТ-телевизор либо вывести на обычный через любую андроид-приставку или просто закачать его в телефон. Один аккаунт может работать сразу на четырех устройствах! На платформе возможно управление эфиром телеканалов: запись, пауза, перемотка и отложенный просмотр.

Компания объявила, что вывела на рынок новые комплексные подписки. Подписка «Супер» включает в себя популярные сериалы и фильмы и более 100 телеканалов в высоком качестве: фильмовых, спортивных, детских, взрослых, национальных, научно-популярных, посвященных хобби и досугу. Подписчики смогут смотреть признанные хиты мирового проката последних лет, популярные сериалы, лучшие образцы мировой киноиндустрии: от комедии до хоррора, от байопиков до блокбастеров производства мейджеров - Disney, Sony Pictures, Fox, Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Brothers, а также отечественных производителей, в том числе «Централ Партнершип», «Базелевс», «Среда», «МедиаМарс». «Дэдпул» и «Дэдпул 2», «Стражи галактики» и «Стражи галактики 2», новые «Джентельмены», «Зеленая Книга», «Куда ты пропала, Бернадетт?», все фильмы вселенной MARVEL доступны подписчикам. А еще лучшие отечественные кинокартины последних лет: «Викинг», «Движение вверх», «Легенда № 17» и многие другие. В подписке «Супер Плюс» помимо этого много контента для детей: «Храбрая сердцем», «Маша и Медведь», «Фердинанд», «Пингвины мистера Поппера», «Вспыш и чудо машинки», «Рапунцель: новая история», «Монстры на острове», «Щенячий Патруль» и другие.

В перечне каналов познавательные Discovery Channel HD, Animal Planet HD, History HD популярное семейство каналов МАТЧ! и другие спортивные каналы, множество фильмовых как с отечественным, так и зарубежным контентом: Paramount Channel HD, «Русский бестселлер», «Русский роман», Fox Life HD, «Наше новое кино», «Дисней» и другие.

И смотреть их можно в любое время в любом месте.