Столица Казахстана отметила День города online

Власти казахстанской столицы Нур-Султан отпраздновали День города 6 июля с неизбежными поправками на эпидемию коронавируса. В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и соответствующими ограничениями большинство мероприятий, посвящённых Дню города, в этом году прошли в режиме онлайн. Основное празднование переносится на 2021 год. 1 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что «правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней», добавив, что в случае необходимости карантинные меры могут быть продлены и на более долгий срок.

6 июля столице Казахстана исполнилось 23 года, однако с новым названием – Нур-Сулатан - главный город живёт всего год.

У нынешнего имени столицы Республики Казахстан «многоэтажная» история Решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу (сегодня это Нур-Султан) было принято Верховным Советом Казахстана 6 июля 1994 года, теперь это День города. Спустя 3 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает окончательное решение о переносе главного города страны. Ещё через год согласно указу главы государства Акмола была переименована в Астану. 20 марта 2019 года, во время инаугурации, второй президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны в честь первого президента, основателя государства - Нурсултана Назарбаева, при этом писать название города через дефис. Кстати, 6 июля первый лидер Казахстана Назарбаев отметил своё 80-летие.

Фото: Лейли Кабди

Историография столицы Казахстана будет неполной, если не добавить, что до 1992 года этот город назывался Целиноград. Это был советский областной центр: заводские трубы и пятиэтажные дома в степи. Население города в середине 1990-х годов составляло 270 тыс. человек. Сегодня в бывшем Целинограде насчитывается более миллиона жителей, т.е. в 4 раза больше, чем четверть века назад. По мнению заместителя председателя Государственной Думы России, бывшего главы верхней палаты российского парламента Сергея Миронова, перенос столицы такого крупного государства, как Казахстан, стал «одним из самых грандиозных проектов на территории бывшего Советского Союза».

А вот что сказал российский скульптор Зураб Церетели: «Это уникальный пример быстрого и качественного строительства. Я и сам участвовал в проектировке Астаны, могу сказать, что столица очень правильно развивается. Вряд ли кто поверит, но я присутствовал и при строительстве новой столицы Бразилии. По моим ощущениям, оно не сравнимо с масштабами казахстанского проекта. Здесь гораздо больший объем работы, при этом темп и качество строительства уникальны».

Экологичность, технологичность, интеллектуальность, комфорт

Отцами-строителями столицы Казахстана были выбраны на конкурсной основе столпы современной урбанистической архитектуры японец Кесе Куракава и британец Норман Фостер, проектировавшие во всем мире города и объекты, определившие базовые тенденции в мировой архитектуре: экологичность, технологичность, интеллектуальность, комфортность, свободное использование пространств. Куракаве и Фостеру активно помогали казахские и итальянские архитекторы, а также коллеги из других стран. По замыслу Нурсултана Назарбаева новая столица Казахстана должна была символизировать новую страницу истории казахского народа, подобно тому, как «град Петров» символизировал новую страницу истории России. Благодаря творческим порывам британского и японского архитекторов в столице Казахстана Запад встретился с Востоком, создав неповторимый урбанистический колорит и иллюстрируя устремлённость молодого государства в будущее. Уникальный по внешнему облику и архитектурным решениям город стал рекламным плакатом государства на мировой арене и местом комфортного проживания сотен тысяч граждан молодой страны.

Фото: Лейли Кабди

Облик современной столицы Казахстана её строитель Кесе Куракава (ныне, увы, покойный) формулировал как «абстрактный символизм». Он рассматривал город как живой организм, гармонично соседствующий с другим живым организмом – природой. «Когда я увидел месторасположение новой столицы, исследовал уже существующие улицы и архитектуру, то понял – здесь необходим именно симбиоз. Новые улицы, которые мы планировали строить, должны были быть тесно связаны со старыми. Мы задались целью сохранить около 200 зданий, включая даже деревянные. В этом идея симбиотического города – одновременно исторического и нового», - говорил знаменитый японский архитектор, отмечая, что, по его замыслу, Нур-Султан должен символизировать возвращение современного горожанина в природную экосистему, из которой он сам себя когда-то опрометчиво исключил.

Одним из самых впечатляющих сооружений Нур-Султана является пирамида Дворца мира и согласия – детище Нормана Фостера. Под сводами пирамиды разместились Музей культуры, Университет цивилизаций, Оперный театр на 1500 мест. Все эти сооружения поддерживают четыре мощные опоры — символические «руки мира». Панорамный лифт позволяет желающим любоваться ландшафтами зелёных террас – «висячих садов Астаны», и игрой света, льющегося с купола. Пирамида Фостера видна с обоих берегов реки Ишим, по ночам её вершина озаряется таинственным светом.

Идея ещё одного фундаментального сооружения в столице Казахстана принадлежит лично Нурсултану Назарбаеву. Это монумент «Астана-Байтерек» – архитектурный символ столицы страны и нового государства. Байтерек по-казахски означает «тополь». В казахской мифологии Байтерек символизирует Древо Жизни, растущее в Эдемском Саду, этот символ присутствует во всех трёх авраамических религиях – иудаизме, христианстве, исламе. Сияющий металлом ствол архитектурного дерева на высоте 105 метров увенчан 300-тонной стеклянной сферой, меняющей цвет в зависимости от угла солнечных лучей. Оказавшись внутри этой поднебесной сферы, вы можете приложить руку к отпечатку кисти Нурсултана Назарбаева и услышать музыку неофициального гимна Казахстана, написанного первым президентом и основателем страны. А географически Байтерек расположен в самом центре Евразии.

Фото: Лейли Кабди

Говоря об архитектурных и культурных достопримечательностях столицы Казахстана, стоит добавить, что здесь открыты многочисленные концертные залы, спортивные арены, галереи и музеи, более десяти высших учебных заведений. Впрочем, сегодня все они скорее закрыты, чем открыты – власти страны держат оборону против вероломного нападения Covid-19, первый удар которого был отражён с минимальными потерями для граждан. Нур-Султан пока парализован, и, как уже говорилось, даже День города его жители отметили только online.

Но пандемии обладают спасительным для людей свойством угасать. Не знаю как вы, но лично я, внимательно изучив фото и видео казахстанской столицы, принял ясное решение: моей первой зарубежной поездкой в поствирусный период станет город Нур-Султан. Обещаю поделиться впечатлениями.