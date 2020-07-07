«Олимпиада» по борьбе за права чернокожих: Из сериала «Клиника» вырезают серии, а Русалочку, Тарантино и Диккенса обвинили в расизме

Казалось бы, ну куда дальше? Белые целуют ноги черным, в «Унесенных ветром» разглядели угнетение негроидной расы, и даже журналисты британской The Daily Mail упрекнули Россию в расизме после Парада Победы — мол, 24 июня на Красной площади не было чернокожих. Но, как говорили в «магазинах на диване», и это еще не все!

«Клиника»

Знаменитый сериал, калькой которого стали российские «Интерны», транслировали в свое время по MTV. Мягкотелый Джей Ди, его друг — темнокожий качок Терк, блондинка Эллиот и, конечно, великий и ужасный доктор Кокс. Кто их не помнит? Оказалось, расизм присутствует и в этом комедийном проекте. Очень часто героев уносит в мир фантазий — они представляют, что бы с ними МОГЛО происходить при том или ином развитии ситуации. Вот в таких эпизодах герои и использовали блэкфейс — грим, имитирующий темную кожу. Например, Джей Ди и Терк поменялись расами на Хэллоуин. Остроумно? Да. Но...не толерантно. Кто-то обратил на это внимание, обратился к шоураннеру «Клиники» через твиттер, и видеосервис Hulu, не задумываясь, снес три серии проекта: «Мои пятнадцать секунд», «Мои прыткие шары» и «Мой ливерный паштет».

Знаменитый сериал, калькой которого стали российские «Интерны», транслировали в свое время по MTV

Русалочка

В порту Копенгагена стоит памятник Русалочке — литературному герою сказок Ганса Христиана Андерсена — скульптора Эдварда Эриксена, который слепил образ, вдохновляясь красотой собственной жены. Все мы читали в детстве грустную историю русалочки — безответная любовь к принцу, гибель в морской пучине. Но еще не догадывались, что и она — расистка. Так посчитали вандалы, написавшие краской из баллончика на постаменте rasict fish («расистская рыба»). Полиция занялась расследованием акта вандализма, а филологи до сих пор не могут понять, что это было.

Конечно, если ОЧЕНЬ постараться, то можно вспомнить диснеевский мультик, где лучший друг Русалочки — краб Себастьян — изображен с большими губами и невероятно пластичным. Почти как...вы поняли кто. Но при чем тут вымышленный литературный персонаж? Или проблема в том, что Русалочка обычно изображается с белой кожей?

Краб Себастьян изображен с большими губами и невероятно пластичным. Почти как...вы поняли кто

Чарльз Диккенс

Почти тоже самое, что и с Русалочкой, ждало британского писателя Чарльза Диккенса. Его дом-музей в Бродстейрсе, ставший прототипом для дома Бетси Тортвуд из романа «Дэвид Копперфильд», исписали словом «расист», а название улицы в его честь закрасили черным цветом. Чем не угодил классик? Он же всегда выступал в поддержку угнетенных и обездоленных. Как утверждают активисты движения BlackLivesMatter, Диккенс одобрял колониальную политику Британской Империи. За то и получил.

Как утверждают активисты движения BlackLivesMatter, Диккенс одобрял колониальную политику Британской Империи

Квентин Тарантино

Уж кто-то, а режиссер Квентин Тарантино не раз поднимал тему сегрегации и исторических перекосов на этой почве еще до того, как это стало мейнстримом («Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка»). Да, в некоторых сценах он доводил это до абсурда в присущем сатирическом стиле. Некоторые фразы по теме даже стали мемами («Что этот ниггер себе позволяет?»). Но это же не всерьез! Обычно "слово на букву Н" употребляли в его фильмах именно темнокожие актеры, потому что "имели на это право". Так режиссер пытался обратить внимание на проблему. Обвинять Тарантино в расизме — все равно, что упрекать в расизме корову, которая дает белое молоко.

Однако нашлись математики, на полном серьезе посчитавшие слово «ниггер» в картинах Квентина. Их оказалось более двух сотен. Вывод? Тарантино — расист. Маслица в огонь подлил и Сэмюэл Л. Джексон. Вместо того, чтоб выразить поддержку режиссеру, который его прославил, актер поспешил как можно скорее вписаться «за своих»:

«Когда мы делали «Криминальное чтиво», я предупредил Кевина об этом «складе мертвых ниггеров», посоветовал ему убрать данную фразу из ленты. Но он настоял на своем. И тогда мы попытались смягчить этот момент, сделав супругу персонажа темнокожей — изначально в сценарии все было не так».

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