В День семьи, любви и верности в восьми городах России запустят брендированные автобусы

8 июля, в День семьи, любви и верности, в восьми городах России — Ярославле, Мурманске, Волгограде, Ставрополе, Энгельсе, Челябинске, Новосибирске и Владивостоке – на маршрут выйдут уникальные автобусы, оформленные семейными фото и высказываниями о том, какие эмоции дарят дети и почему большая семья — это счастье. Запуск автобусов станет продолжением Всероссийской акции #благодарямоейсемье, организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и порталом «Я — родитель».

В этот же день состоится телемост между городами-участниками акции. Жители всей России смогут в прямом эфире наблюдать за автобусами #благодарямоейсемье. Трансляция пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Телемост проведет известный российский телеведущий Оскар Кучера и председатель Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Владимировна Гордеева. Зрителей телемоста будут ждать прямые эфиры из всех восьми городов: они узнают о том, как проходит День семьи, любви и верности в разных регионах России и услышат счастливые истории многодетных семей.

Брендированные автобусы, запущенные в рамках акции #благодарямоейсемье, будут курсировать по городским маршрутам еще в течение месяца, чтобы продлить впечатления от главного семейного праздника и напомнить о семейных ценностях.

1 июля в рамках Всероссийской акции #благодарямоейсемье в социальных сетях был запущен флешмоб при поддержке издания «Комсомольская правда» – на странице портала «Я — родитель» и в аккаунтах знаменитостей и известных блогеров из разных округов России, среди которых известный российский певец, солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд, блогеры Мария Комкова, Юлия Бахарева и другие. Они предложили своим подписчикам поделиться семейными фотографиями и рассказать в постах о вещах, которым они научились и которые осознали, благодаря семье.

Флешмоб #благодарямоейсемье завершается 7 июля в 23:59 по московскому времени. 8 июля во время эфира будут объявлены авторы лучших историй, которые получат ценные призы.