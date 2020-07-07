2020-07-07T22:30:21+03:00
В мире

Британский политик — о новых санкциях: Их вводят из ненависти к силе России

Лидер партии «Британия прежде всего» Пол Голдинг прокомментировал новый «список Магнитского» от Форин-офиса
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Британский политик Пол ГолдингБританский политик Пол ГолдингФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Как сообщил в беседе с kp.ru лидер партии Britain First («Британия прежде всего») Пол Голдинг — чёрный список Форин-офиса (министерства иностранных дел Соединённого Королевства) с санкциями против почти трёх десятков россиян по «делу Магнитского» является ответом западных кругов на независимость и национальный суверенитет России:

— Британское правительство — в союзе с ЕС и американскими элитами — постоянно ужесточает санкции против русского народа. Они делают это потому, что ненавидят вашу независимость и суверенитет. Россия не примкнула к политике глобализма и отказа от национальных ценностей, но сохранила патриотический подход, — сказал kp.ru господин Голдинг.

— В то время как на Западе государства медленно разрушаются, а их коренные народы превращаются в граждан второго сорта, — продолжает он, — Россия остается ярким маяком патриотизма и государственности. Последний санкционный список Форин-офиса является еще одним примером непримиримой враждебности глобалистов, доминирующих на Западе, к русскому народу. Но я верю, что в один прекрасный день на Западе придут к власти другие, патриотическими силы, и Россия будет рассматриваться западными нациями как сестра и союзница, — подчёркивает Пол Голдинг.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

В 2008 году по делу о хищении свыше 5 млрд рублей из бюджета РФ был арестован юрист Сергей Магнитский. Он являлся приближённым одного из ярких героев российского «дикого капитализма» — инвестора Билла Браудера.

Последний прекрасно чувствовал себя в России образца девяностых, по собственным словам, зарабатывал огромные деньги с помощью портфельных инвестиций. Но с чиновниками нового призыва, образца нулевых, у него не сложилось. В 2005 году Браудер был объявлен персоной нон-грата; позже, в 2017 году, российский суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4 млрд руб. и приговорил к 9 годам тюрьмы (заочно).

Параллельно развивалось «дело Магнитского»: в ноябре 2009 года тот при невыясненных обстоятельствах умер в СИЗО «Матросская тишина» (по наиболее распространённой версии — из-за проблем с сердцем).

По утверждениям Браудера, его инвестфонд честно заплатил в бюджет РФ налог на прибыль, но эти деньги (те самые 4-5 млрд руб.) были загадочно украдены «по дороге». А Магнитский данное хищение раскрыл, за что поплатился.

По версии же недоброжелателей Браудера, российский юрист, наоборот, слишком много знал о «великих комбинациях» самогО британского подданного и — таком образом, молчание Магнитского было выгодно именно Лондону.

В любом случае, Браудер все последние годы продолжает антироссийскую кампанию на Западе. С его подачи ряд стран (прежде всего США и Великобритания) ввели «чёрные списки» против россиян — преимущественно работников силовых структур — за якобы причастность к смерти Магнитского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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