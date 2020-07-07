2020-07-07T22:28:12+03:00
Звезды

"Не мог спать с пьяной женщиной": сестра раскрыла подробности брака Ирины Аллегровой с красавцем-танцором

Игорь Капуста и певица считались одной из самых эффектных пар российского шоу-бизнеса
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Аллегрова - как бульдозер. Если ей что-то надо, она пойдет напроломАллегрова - как бульдозер. Если ей что-то надо, она пойдет напроломФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ирина Аллегрова четыре раза была замужем. Певица не раз говорила, что благодарна каждому супругу, научившему ее "прощать, перешагивать и идти дальше". Особое место в ее сердце всегда занимал ее четвертый и "самый любимый муж" Игорь Капуста.

В 1993 году в коллектив к Ирине Аллегровой из ансамбля Аллы Пугачевой "Рецитал" пришел новый Игорь Капуста. Певицу с головой накрыли чувства к красавцу-танцору. "Когда он дал мне прикурить, я сразу поняла, что попала!", - признавалась Ирина.

Она буквально купалась в своем счастье и не желала ничего замечать. Ей пришлось отбить любимого у его девушки. Кстати, песня Ирины "Угонщица" как раз про это.

Вокалистка даже уговорила Игоря обвенчаться. Влюбленные приехали в церковь под чужими фамилиями, а кадры венчания потом были использованы в клипе "Свадебные цветы".

Капуста был младше артистки на девять лет. Многие считали этот союз мезальянсом. В итоге влюбленные расстались через шесть лет. Сам Капуста говорил о том, что их отношения разрушила дочь Аллегровой. Лала, якобы из-за зависти к женскому счастью матери настраивала ее против молодого мужа. По второй версии, виной очередного развода певицы стала любвеобильность Капусты.

Родная сестра Игоря раскрыла свою правду. "Разница в возрасте в начале их отношений, конечно, чувствовалась. Игорю тогда было 33 года - мальчик! Но Ира влюбилась по уши. Она ему прохода не давала, несмотря на то, что у него на тот момент была девушка. Та стоит за кулисами, а Ира ему глазки строит на сцене. Аллегрова - как бульдозер. Если ей что-то надо, она пойдет напролом", - цитирует Галину Капусту "Собседник".

По ее словам, брату такое отношение льстило. "Мы же из простой семьи. Нас никто никогда не баловал подарками, а Ира это делала! Я видела, как меняется его отношение к Ире. Он все больше к ней привыкал, а потом и полюбил!", - откровенничает Галина.

Женщина уверена - отношения брата с Аллегровой испортила не разница в возрасте, а характер "императрицы". "Они бы прожили дольше, если бы она не изменилась и не стала большой звездой! Вопрос - добилась бы она таких успехов без Игоря? Думаю, что нет. Любовь ее вдохновляла и давала огромную силу в искусстве. Чувства нужно беречь, а Ира этого не делала. Она поднималась вверх, а его опускала вниз. Они стали неравными в социальном плане. Он очень хотел заниматься балетом, но она выкинула его из шоу-бизнеса", - вздыхает родственница.

Она также опровергла информацию о том, что певица рассталась с Игорем из-за его измены. Галина считает, что все вспоминают об этом браке, потому что он был яркий, стремительный.

"Они сильно любили друг друга - у них был тандем. Но Ира все срубила под корень. Она стала унижать его прилюдно, говорить: «Кто ты – и кто я!». Это самое страшное для мужчины - услышать от любимой такие слова! Плюс он не мог спать с пьяной женщиной, а она часто приходила навеселе домой, устраивая ночные гулянки. Ей было не до Игоря", - резюмировала Капуста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Аллегрова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вашингтон уведомил генсека ООН о выходе из ВОЗ
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11,5 млн
Советник главы «Роскосмоса» Сафронов арестован на 2 месяца
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины, считает специалист
Бастрыкин поблагодарил следователей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию
Эннио Морриконе похоронили под музыку к фильму «Миссия»
При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли три человека и десятки ранены
В Китае выявили случай заражения лихорадкой Денге
Собчак задержали на пикете в защиту задержанного советника главы «Роскосмоса»
Деньги за отмененные авиарейсы россиянам смогут выдавать ваучерами
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из порта
Вооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии
Прокуратура потребовала 15 лет строгого режима для главы карельского «Мемориала» Дмитриева
Российский миллиардер хочет купить две статуи, которые активисты BLM грозятся снести в США
Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения коронавируса
Военные корабли НАТО зашли в Черное море
Коронавирус у Жаира Болсонару: что известно о состоянии здоровья президента Бразилии
Минэкономразвития опровергло заявление о резком падении доходов россиян
Разработчики из Modernа поругались с чиновниками США и задержали испытания вакцины от коронавируса на две недели
Турция испытала российские С-400 на американских самолетах
В США больше не надеются на быстрое восстановление экономики
Цена золота взлетела до 1 800 долларов впервые с 2011 года
Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа продают почти за 4 миллиона рублей
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра с грозой и градом