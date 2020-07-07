Глава Московской федерации Легкой атлетики: «Если Ласицкене примет решение о смене гражданства, то потеряет карьерные перспективы»

У российской легкой атлетики непростые времена. ВФЛА могут исключить из Международной ассоциации (World Athletics), а нашим спортсменам запретить участвовать во всех соревнованиях. Российские звезды впрямую говорят, что задумываются о смене спортивного гражданства. Родители восходящей звезды в прыжках с шестом Матвея Волкова уже завили о том, что подали подобный запрос в World Athletics. Ситуацию для «КП» комментирует президент Московской федерации Легкой атлетики Олег Курбатов.

- Как относится к заявлению отца Матвея Волкова о смене спортивного гражданства?

- Спокойно. Смена спортивного гражданства - обычная вещь, атлеты не так уже редко меняют его по разным обстоятельствам. Другой вопрос, что вокруг ВФЛА сейчас такая ситуация, что подобные новости воспринимаются очень остро. А спортсмены выбирают свое будущее, и имеют на это право. В 1990-х годах, например вся группа Парнова (известный тренер-шестовик – прим. авт.) перед Олимпиадой-2000 перебралась в Австралию, было немало других примеров. Так что мы не боимся оттока. Да, несколько российских спортсменов могут сменить гражданство. Но уезжая, они должны понимать, что ни одна другая страна не сможет обеспечить такую же подготовку, какая есть у спортсменов высокого класса в России. Там же люди платят за подготовку свои деньги, и деньги немалые.

- То есть Матвею Волкову, рекордсмену мира по юниорам, где-то там не предоставят такие же условия, какие у него есть здесь?

- Матвей, безусловно, очень талантливый и перспективный спортсмен. Но ему еще надо вырасти до уровня мировой звезды. Сможет ли он сделать это, сменив обстановку? Он должен понимать, что поменяв спортивное гражданство, он вряд ли получит возможность заниматься в Иркутске. А с учетом, что его тренирует отец, встает вопрос о переезде всей семьи в страну, которая должна иметь хорошую базу для роста прыгунов с шестом. Поверьте, это очень непросто.

- Мария Ласицкене – уже звезда первой величины и тоже говорила, что задумывается об уходе из сборной.

- Когда спортсмены уезжают, они должны думать и о будущем, о том, чем будут заниматься после карьеры. Сейчас часто говорят, что Ласицкене в будущем может возглавить российскую Федерацию легкой атлетики. Но если она поменяет гражданство, останется ли у нее такая возможность? И получит ли она подобные карьерные перспективы в другой стране? Плюс давайте не забывать, что Мария Ласицкене – из ЦСКА, она офицер вооруженных сил, капитан. То есть ей надо будет уходить из армии тоже. У нее погоны. И какой это пример офицерам? И опять же как это скажется на ее возможностях после завершения карьеры спортсменки. Но при этом я хочу подчеркнуть, что уехав, наши спортсмены не станут врагами Российской Федерации. Все понимают, что так сложились обстоятельства.

- Вам не кажется, что подобные заявления от Волкова-старшего и Марии Ласицекене – это форма давления на ВФЛА?

- Так оно и есть. Они хотят выступать, а для этого ВФЛА надо заплатить штраф в 5 млн долларов, выписанный ей World Athletics. Но денег таких у ВФЛА нет.

- Нет или не хотят платить, чтобы не стать «дойной коровой» для World Athletics?

- Да нет этих денег, неоткуда их взять. Но даже если бы они были, то надо смотреть, за что платить. Можно заплатить и пять и десять миллионов, и даже больше. Но при этом четко понимать, что поле уплаты штрафа Российская Федерация будет полностью восстановлена в правах! Вы знаете, что экс-президент ВФЛА Шляхтин перед уходом выплатил 3,6 млн долларов перед своим уходом? Но об этом никто не говорит. А после этих 3,6 млн нам выставили 5 млн. Дальше будет 10 млн. Но за что мы платим? Мы спонсируем World Athletics? Ведь, заплатив те самые пресловутые 5 млн, мы получим возможность лишь 10 атлетов заявлять на крупные старты и то до января. А там все по новой начнется.

- Вы не считаете, что это шантаж со стороны World Athletics?

- Конечно, шантаж. Если мы виноваты – накажите нас, уберите ВФЛА отовсюду, но для чистых спортсменов уберите все барьеры! Помогите им! Но World Athletics наказывает прежде всего спортсменов, и рубит сук, на котором сидят. Вам же нужны соревнования? Нужны рекорды? Нужны звезды? Так зачем вы их гнобите?

- Ваш прогноз, как дальше будут развиваться события?

- Есть два варианта. Первый: после 29-30 июля World Athletics могут рекомендовать полное исключение ВФЛА, но такое решение может принять только Конгресс, а он состоится только в следующем году. Второй вариант: они нам продлевают срок штрафа. Но весь мой опыт говорит – мы должны быть готовы к тому, что будем находится в отстранении до 2027 года. Потому что в 2023 году выборы президента World Athletics, и господин Себастьян Коэ сможет занять этот пост на следующий срок до 2027 года. И в силу многих политических составляющих есть большая вероятность, что наше отстранение продолжится.

- Но спортсменам то что делать до 2027 года? Это значит, что Олимпиада-2021 – мимо, Игры-2024 – мимо. Они по сути - заложникам?

- Чтобы у спортсменов была возможность выступать, поверьте мне, будет работать все спортивное руководство страны, и не только спортивное. Но если кто-то из атлетов думает, что выступление за другу страну будет лучше для его карьеры, никаких препонов ему не будет. Никто их не будет считать предателями. Они взвесят все за и против, и примут решение. А мы должны здесь работать, в России, чтобы у нас была чистая легкая атлетика, чтобы у нас тут мировые рекорды били на внутренних соревнованиях. И поднять легкую атлетику до такого уровня, чтобы нас просили вернуться.