Доктор Мясников рассказал, будет ли вторая волна коронавируса этой осенью

Доктор Александр Мясников в разговоре с kp.ru рассказал, стоит ли нам ждать осенью второй волны коронавируса. Врач объяснил, что все вкладывают в это понятие свои смыслы.

- Люди-то боятся чего? Они думают: вот пришла беда, надо было пережить, худо-бедно пережили. Теперь мы заживем. А нас пугают второй волной, что сейчас опять придет, опять все закроют, опять все будет плохо. Опять медицины не будет, больницы будут работать только на ковид, опять не будет полетов, опять будешь сидеть дома, опять потеряем работу. Вот что все понимают под второй волной. Не очень понимая, что врачи-эпидемиологи в это понятие вкладывают, - сказал доктор.

Мясников отметил, что любой незнакомый вирус опасен для человека. Это и случилось с COVID-19.

- Даже те же индейцы вымерли от элементарных инфекций. Или как семья Лыковых вымерла от просто вируса ОРЗ. Кстати, не исключено, что это был коронавирус человеческий, когда геологи пришли, у отшельников не было иммунитета. Когда что-то новое приходит для человеческого организма, с которым никогда не сталкивался в детстве, это смертельно опасно. То, что у нас получилось с коронавирусом.

И вот после такой презентации мы понимаем, что он никуда не уходит. Он обосновался в человеческой популяции. И он теперь будет тлеть, пока не заболеет 60-70 % человечества. И поэтому, когда мы говорим о второй волне, это не вторая волна, - заметил врач.

Мясников сказал, что есть три модели распространения, которые мы можем ждать от вируса.

- Первая – это просто стандартное повышение числа перенесших болезнь. Учитывая, что вирус теряет свою смертельность, каждый раз проходя через наш организм. Мы вдохнули один вирус, а выдохнули его правнуков – совершенно других, уже переработанных нашим иммунитетом, они менее злые. Да, они заражают, но они уже не приводят к таким серьезным последствиям. Так случается со всеми вирусами.

Тоже, вирус H1N1, который принес испанку, он сегодня циркулирует среди нас. Он бы этой зимой, он будет следующей зимой. Ну и что? Да, от него тоже иногда даже умирают. Но это же не сто миллионов человек, которые умерли тогда. Хотя вирус тот же самый. Просто наш естественный иммунитет запоминает. Это даже не приобретенные вещи. Приобретенный – это человек только приобрел и с ним умер. Именно врожденный. И вот он оставляет отпечаток во врожденном иммунитете. Поэтому мы не должны бояться второй волны, - сказал Мясников.

Врач заметил, что Москва уже переболела и находится в безопасности. Вспышек стоит ждать там, где было меньше всего заболевших.

- Бояться второй, третьей, пятой волны бессмысленно. Помните мою знаменитую фразу: кому суждено заболеть, те заболеют и переболеют. Вопрос, чтобы это было бессимптомно или малосимптомно, в легкой форме. Что и происходит. Поэтому надо не пугаться, что выросло число заболевших. Да это хорошо. Чем больше заболевших, тем больше мы приближаем вот этот стадный иммунитет. Вопрос, чтобы не было тяжелых, чтобы не было смертей, - поделился Мясников.

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