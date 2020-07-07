2020-07-07T21:36:05+03:00
Спорт

«Если Цорн ушёл, то и Тедеско недолго осталось»: Евгений Ловчев - об отставке генерального директора «Спартака»

Он считает, что у Федуна есть только один выход
Денис Акинин
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Евгений ЛовчевЕвгений ЛовчевФото: Иван МАКЕЕВ
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Совет директоров московского «Спартака» сегодня объявил об отставке с поста генерального директора Томаса Цорна. Такое решение стало для многих неожиданным. Напомним, президент красно-белых Леонид Федун осенью прошлого года заверил, что специалист доработает как минимум до конца текущего сезона.

Работа Цорна оставила больше вопросов, чем ответов. Из амбиций к построению молодой команды, получилось лишь 7-е место по итогам 26-го тура. Бывшего генерального директора «Спартака» критиковали за слабую и расточительную трансферную кампанию - аренда Шюррле была признана провалом, а самый дорогой трансфер красно-белых (16 млн евро за Гуса Тиля) на вряд ли можно назвать оправданным, - воспринимали в штыки неспособность предложить достойный контракт воспитаннику клуба Николаю Рассказову и уладить конфликт с Аязом Гулиевым.

Евгений Ловчев - о том, какой след после себя оставил Томас Цорн в «Спартаке»:

«С Цорном я встретился один раз: неплохой молодой человек, умный, но как профессионала мы его толком не знаем.

Ему доверили подбор игроков и тренера, - «Спартак» играет ни шатко, ни валко. Плюс, говорят, что после игры с «Тамбовом» (2:3) они с Федуном поругались.

Это не первое и не последнее увольнение в «Спартаке». Я посчитал: за 17 лет в «Спартаке» побывало 14 тренеров. Поэтому в этом случае ничего особенного не произошло. Как мы не знали, кто такой Цорн, так и не знаем. Мне кажется, отряд не заметит потери бойца. А если Цорн ушёл, то и Тедеско недолго осталось.

Уход Тедеско тоже ни на что не повлияет. Всё будет так, как и раньше было. Никакой тренер далеко не уедет без игроков. На сегодняшний день в «Спартаке» находятся средние игроки. 6-10 место - заслуженное».

Правление Цорна было недолгим и, по мнению Ловчева, безликим:

«У команды нет никакого лица. Раньше «Спартак» играл в понятный всем футбол. Сейчас давно уже не пахнет забеганиями и стеночками, - наверное, это правильно. Для такого футбола только «Барселона» соберёт себе игроков. Томас особенных футболистов в команду не привёл. Можно говорить про Шюррле, но ругать его за Шюррле не стоит. Он оказался травмированным, а в первых играх Андре показал, что умеет играть в футбол.

Здесь вопрос даже не в том, кого он привёл. Если сегодня привести в «Спартак» Месси, он будет играть, возможно, хуже, чем Шюррле, ему нужно ещё пять-шесть подобающих игроков. Сегодня «Спартак» не укомплектован. Если бы ему дали деньги и сказали собрать команду, наверное, он бы собрал. Но дадут-то на одного, на двух игроков. Так не делается команда».

Разумеется, сейчас у спартаковской общественности накопились огромные вопросы к Леониду Федуну. Евгений Ловчев видит единственно верный вариант для президента «Спартака»:

«Федуну надо продать «Спартак» тому, кто больше разбирается в футболе. Он считает, что понимает в футболе, а я вижу, что он ничего не понимает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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