2020-07-07T22:27:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников: «Из Китая могут прийти смертельные вирусы. Страшнее коронавируса и бубонной чумы»

Врач назвал настоящие болезни-убийцы, которые могут подкосить человечество
Роман ГОЛОВАНОВ
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Доктор Мясников заметил, коронавирус – это учения, которые показывают, что мы вообще ни к чему не готовы. Фото: Сергей Бобылев/ТАССДоктор Мясников заметил, коронавирус – это учения, которые показывают, что мы вообще ни к чему не готовы. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Доктор Александр Мясников в разговоре с kp.ru сказал, что из Китая могут прийти вирусы, с разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы.

- Вам надо бояться сообщений из Китая о новом свином гриппе. Потому что, если он придет, это будет пандемия, это будет вспышка с миллионом смертей. Лекарств нет, вакцины нет, убивает не как ковид – пожилых и немощных, убивает детей и молодых. Птичьего гриппа надо бояться. Потому что грипп – не коронавирус. Коронавирус тлеет, а грипп – взрыв. А потом считаем убитых. Потом он может уйти, - объяснил врач.

Он отметил, что смертность у птичьего гриппа – 35-45 %.

- И она даже в Подмосковье была несколько лет назад, - вспомнил Мясников. - Просто второй мутации не произошло, не пошло к человеку. И сколько птицеферм было уничтожено. А как ты его остановишь? Летят гуси-лебеди, сели и курочку заразили. А потом сколько кошек пострадало от птичьего гриппа. Потому что не только люди болели и умирали. А кошек кормили курятиной, они подыхали. Даже в германском зоопарке семь леопардов умерли – покормили их тушками птиц из Китая.

Доктор Мясников заметил, коронавирус – это учения, которые показывают, что мы вообще ни к чему не готовы.

- Надо понимать, что угроза колоссальная, - сказал он. - И слава Богу, что пошел коронавирус, который показал, что мы вообще беззащитны. Ничего не можем, ничего не умеем. И можем только ходить в масках: видите, мы заботимся. Ну ходят в масках. И что? Хоть одну эпидемию маски остановили?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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